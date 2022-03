A humanitárius segítségnyújtás mellett kiemelten fontos azonban, hogy a hosszabb ideig maradók számára a munkalehetőség biztosítva legyen. Az általunk megkeresett fehérvári vállalatok nyitottak a kérdést illetően, sőt, már többüknél munkát is vállaltak a rászorulók Székesfehérváron. A Videotonnál például – mint lapunk érdeklődésére elmondták – eddig körülbelül 40 főt sikerült integrálniuk a gyárba, főként három műszakos operátori pozícióba.

Már a menekülthullám legelső pillanatában több munkaerő-kölcsönző cég is közleményt adott ki, mely szerint szívesen segít az elhelyezkedésben. A magyar–ukrán kettős állampolgárok eddig is korlátozás nélkül tudtak dolgozni Magyarországon, most viszont már a menekülő ukránok elől is elhárult az akadály, hogy nálunk vállaljanak munkát. A békeidőben még engedélyköteles volt a foglalkoztatásuk, de most a rájuk vonatkozó különleges szabályozás okán – ha kértek menedékes státuszt –, akkor a hiányszakmákban külön engedély nélkül dolgozhatnak. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tagszervezetei közreműködését kérve, a munkaadók figyelmébe ajánlja a munkakereső menekülteket.

A Szövetség az [email protected] e-mail-címen vagy a (+36-1) 201-0333 telefonszámon várja az érdeklődőket, akiknek az elérhetőségét továbbítja a tagszervezetei felé. Hozzáteszik, az ÉVOSZ építőipari kivitelező, tervező és mérnöki szolgáltató vállalkozásai az ország egész területén végzik, tevékenységüket és a harmadik országból érkező munkavállalókat jelenleg jellemzően szakmunkás és betanított munkás munkakörben foglalkoztatják, az élőmunka-igényes építkezéseken vannak jelen. A Videoton Holding Zrt. is rendelkezésünkre állt, lapunk kérdéseire írt válaszukban az alábbi tájékoztatást adták a rászorulók kapcsán:

– Az Ukrajnában jelenleg zajló – egyre véresebb – háborús konfliktus a Videoton vállalatcsoportot rövid távon elsősorban a nálunk dolgozó, több száz ukrán munkavállalón keresztül érinti. Többen közülük évek óta élnek és dolgoznak Fehérváron, családjaikat innen támogatva. Sokan közülük kisgyermekes szülők és éppen a harcok által legjobban érintett területekről származnak,. Így már a háború első napjától kezdve kollégáink azon dolgoztak, hogy közvetlen családtagjaikat a lehető leghamarabb biztonságosan el tudjuk helyezni. Szerencsére az egyik székesfehérvári kollégiumban 10 szobát felajánlottak erre a célra, ezek a férőhelyek mára megteltek. Az elhúzódó harcok miatt azonban fel kellett készülnünk további családok fogadására is. Erre a célra a Videoton egy jelenleg üresen álló gyártóépület irodáit alakította át lakhatásra alkalmas szobákká, ahol újabb 20 hálóhelyiség vehető igénybe. Ezekbe a beköltözés már megkezdődött.

A munkaképes és dolgozni kívánó ukrán menekülteknek igyekszünk állást ajánlani, de fontos hangsúlyozni, hogy olyan területekre, amelyeket magyar munkavállalókkal nem tudunk feltölteni! Szükség esetén ezen ukrán dolgozóink családja számára is próbálunk lakhatást is biztosítani a lehetőségeinken belül, de ha súlyosbodik a helyzet, nem biztos, hogy minden igényt ki tudunk majd elégíteni. A Videoton, sok hozzánk hasonló gyártó céggel együtt munkaerőhiánnyal küzdött, az elmúlt időszakban emiatt előfordult, hogy a vevőinknek tett vállalásaink nehezen voltak teljesíthetők. Az egyik székesfehérvári tagvállalatunknál például szükség volt harmadik műszak beindítására, de nem akadt rá hazai munkavállaló. Ezt végül 15 fő kölcsönzött ukrán munkaerővel tudtuk megoldani, akik többsége egyébként épp a háború elől menekült Magyarországra.

Az új kollégákkal pozitív a tapasztalat, jó kvalitású munkatársakról van szó, akiknek segítségével a korábban megszokott magas színvonalú vevőkiszolgálást tudjuk nyújtani, a kiszállítási lemaradásainkat máris szinte teljesen ledolgoztuk. Amennyiben az ukrán helyzet súlyosbodna, arra az esetre olyan, többnyire ideiglenes, jelenleg használaton kívüli lehetőségeket is megnyithatunk humanitárius alapon, amik újabb menekültek elhelyezésére adnak még elfogadható szintű lehetőséget. Bízunk azonban benne, hogy ezek megnyitására nem lesz szükség – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott levelükben.

A Denso Gyártó Magyarország Kft. székesfehérvári gépjárműalkatrészt-gyártó telephelye szintén segíti a menekültek beilleszkedését a városba, illetve a munkaerőpiacra – mondta Szincsák Attila ügyvezető igazgató a Hírlap kérésére. – Nálunk az ukrán kollégákat munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül alkalmazzuk. Így, bár nem mi vagyunk a munkaadói, ettől függetlenül természetesen kiállunk értük. Ott segítjük őket, ahol tudjuk ebben a helyzetben. Az érkezett menekült családokat próbáljuk a bérlőcégekkel közösen segíteni, méghozzá úgy, hogy bevonjuk őket a normál városi rendszerbe, regisztrálniuk és jelentkezniük kell. Értelemszerűen nem hagyunk senkit az utcán, átmeneti segítségként a munkásszállókon találhatnak menedéket, vagy szükség esetén a megyeszékhely agglomerációs falvaiban igyekszünk segíteni azzal, hogy az utazást biztosítjuk a különböző buszjáratainkkal. Eddig körülbelül 40 főt sikerült integrálnunk a menekült hullámból a gyárunkba, főként három műszakos operátori pozícióba. Emellett folyamatos egyeztetésben vagyunk az önkormányzattal, a katasztrófavédelemmel, hogy amen - nyiben nagyobb tömeg jelenne meg a városunkban, akkor mi a teendő – zárta gondolatait a vezető.