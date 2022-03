Az eseményen Rákay Philip kommunikáció- és médiaszakember, producer, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és a Fejér megyei négyes számú választókerület fideszes elnöke, valamint Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója és a Fidesz helyi, választókerületi országgyűlési képviselő-jelöltje több aktuális témáról beszélgettek a nagyszámú hallgatóság előtt.

A Jövő Új Városért Egyesület nevében Bükki Miklós köszöntötte a jelenlévőket, majd Molnár Krisztián szólt a közéleti polgári estek felélesztésének fontosságáról. Ezután Mészáros Lajos mutatkozott be. Majd Rákay Philip beszélt két fő témában a népes hallgatóságnak. Először az április 3-ai országgyűlési választások tétjéről szólt, és arról, hogy kik is képviselik ma Magyarországon a balliberális oldalt. Ezt követően rátért arra, hogy mit is követel meg ez a sorsdöntőnek nevezhető voksolás az ország polgáraitól.

Végül az egybegyűltek tehettek fel kérdéseket az előadóknak.