Az egyházi temetőket fenntartó felekezetek sajnos nem minden esetben tudják a sírkerteket a szükséges módon karbantartani, arra viszont nincs pénz, hogy a feladatok elvégzését külsős vállalkozóra bízzák. Ezért a legkézenfekvőbb megoldás, ha önkéntes munkában, közösen csinálják meg annak egy részét.

Gunyits Ottó református lelkész úgy gondolta, idén első alkalommal hirdessenek „ökumenikus” munkát, vagyis tegyék rendbe együtt a katolikus és a református temetőt. A polgármester, Sallai Mihály örömmel fogadta a kezdeményezést, és miután a ravatalozó önkormányzati tulajdonban van, így természetesen a település saját gépeit, többek között a traktort és az ágdarálót is biztosítani fogja a jövő szombati munkákhoz.

– Első körben szeretnénk a temető területére benőtt és elburjánzó bozótot kivágni. A munkát jövő héten szombaton reggel 8 órakor kezdjük, és sötétedéskor fejezzük be. Bárki kedve szerint bekapcsolódhat a nap folyamán, és hálásak vagyunk azért is, ha csak néhány órát tölt velünk. Kérjük, hogy aki jön, az hozzon magával eszközöket is, például bozótvágót, fűrészt, láncfűrészt, fejszét – mondta a Fejér Megyei Hírlap kérdésére Gunyits Ottó, majd hozzátette, a temetőkertek rendben tartásában az is hatalmas segítséget jelent, ha a hozzátartozók rendszeresen gondozzák szeretteik sírját, illetve annak környékét egyaránt.