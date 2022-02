Az Országos Mentőszolgálat munkatársai hétfőn, a reggeli órákban jelezték az önkormányzatnak, hogy a kórház parkolójában felállított, mintavételre szolgáló katonai sátorban a hétvégi szélsőséges időjárás miatt hatalmas károk keletkeztek. A segítség gyakorlatilag azonnal megérkezett: az Ikarus felajánlásának köszönhetően hétfő óta szűrőbusz segíti az egészségügyi dolgozók munkáját.

– Azt gondolom, hogy ismét megmutatkozott az az összefogás, amely az elmúlt időszakban, de leginkább az elmúlt két évben jellemezte Székesfehérvárt. Vasárnap orkán erejű szél pusztított a városban. Sok kár keletkezett városszerte, többek köztük a mentőállomás szűrő- és tesztállomásán is. A mentőállomás munkatársai az önkormányzattól kértek segítséget a károk helyrehozatalában. Szerencsére van egy olyan vállalat, akivel már hosszú ideje együttműködünk: ők egy olyan buszt fejlesztettek, amely már több alkalommal szolgálta a magyar egészségügyet. Ezt a buszt most a mentőszolgálat számára ajánlotta fel az Ikarus. – fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester, hozzátéve, a város tárgyal az Ikarussal arról, hogy a jövőben a szűrőbuszhoz hasonló járműveket állítsanak az egészségügy folyamatos szolgálatába, akár a szűrőprogramok vagy az alapellátás segítésére.

Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója felidézte, hétfőn reggel kapta a segítségkérő hívást, délre már a kórháznál állt a szűrőbusz.

– Ezt a járművet arra fejlesztettük ki annak idején – 1-1,5 évvel ezelőtt –, hogy ilyen helyzetekben, amikor valamilyen sürgősségi ellátásban helyszínre kell vinni az egészségügyet, gyorsan mozgósítható és helyszíni egészségügyi ellátást nyújtani képes járművünk legyen. Büszkék vagyunk rá, hogy kifejlesztettük ezt a buszt és remélem, hogy a későbbiekben az egészségügy sok-sok területén tudjuk még használni. – mondta Tankó Zoltán.

Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli regionális igazgatója köszönetet mondott a városnak és az Ikarus Zrt.-nek, hogy lehetővé tették, hogy a lakosság érdekében továbbra is zavartalanul végezhessék a mintavételezést.

– Ez nem csak azt jelenti, hogy a lakosság szűrését továbbra is nagyon magas színvonalon tudjuk végezni, hanem ezzel a busszal lehetővé válik a kapacitásaink bővítése is. A lakosság számára tehát továbbra is végezzük a szűrésüket, és mindent megteszünk az egészségük védelme érdekében. Ez Fejér megye tekintetében azt jelenti, hogy egy hét alatt körülbelül 3500-4000 szűrést végzünk. – fogalmazott Vörös Péter.

– Az az összefogás, ami a mentesítő zóna, a járványkezelés és most a mintavételezési busz kapcsán kialakult, nemcsak példaértékű, hanem rendkívül gyors is. – tette hozzá Reszegi Imre vezető mentőtiszt.