A programot eredményhirdetéssel kezdték, hiszen a nemrégiben átadott jégpálya oldalsó palánkjai, ahogy Vargáné Kaiser Katalin polgármester mondja, túl fehérek voltak. Így a település felső tagozatos diákjai számára rajzversenyt hirdettek. A téma a korcsolyázás és a téli sportok voltak, a cél pedig, hogy a palánkokat feldobják az alkotásokkal. A harmadik helyezettnek járó díjat Hamar Virág, Marosi Valentina és Lázár Kata vehette át Nagyvenyim polgármesterétől, a második helyen Györe Levente, míg az elsőn Kiss Richárd és Burai Adrián végzett. Minden résztvevő kapott egy-egy bögrét, és mivel a diákok előre jelezték, hogy pizzának örülnének a legjobban, így az önkormányzat azt is biztosítja számukra. A polgármesteri hivatal különdíját pedig Kuncz Balázs és Mező Zalán közös képe érdemelte ki.

A délután folyamán a gyermekek és a felnőttek egyaránt felvonulás keretében mutatták be színes és kreatív jelmezei­ket. A sorban jégkorongozó, királyfi és pókember is feltűnt. Vargáné Kaiser Katalin kiemelte, a folyamatosan bővülő szabadidőpark a település központjában kifejezetten jó helyszín az ilyen jellegű eseményekhez, hiszen a falu apraja-­nagyja együtt szórakozhat. Generációk talál­kozása volt a szombati nap is, hiszen a farsangi fánkokat például a település nyug­díjasai készítették, illetve osztották a fiataloknak. A polgármester hangsúlyozta azt is, hogy ez a tér alkalmas helyszín továbbá ahhoz, hogy a farsangi mulatságból is hagyományt teremtsenek.