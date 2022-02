– Jöttünk visszafelé, készültünk átlépni a határon – mondta Szabó Márk, a segélyszervezet munkatársa. – Éppen az útleveleket pecsételtettük, a vámosok ellenőriztek, amikor a mellettünk lévő bódéhoz lépett egy háromfős család. Anyuka, apuka és egy hat év körüli kislány, egy fiatal kárpátaljai magyar család. Aztán a kislány keservesen felsírt, és amint őket figyeltük, akkor fogtuk fel igazán, mit jelent most ez a határzár. A tizen­nyolc és hatvan közötti férfiak már nem hagyhatták el az országot, mert hadkötelesek. A háború menekülésre készteti az embereket, de a határnál végül a biztonság helyett egy fájdalmas döntés várja őket. Mi legyen a családdal, ha az apa nem jöhet el? Együtt maradjanak, vagy váljanak szét, a feleség és a gyermek biztonságát választva? Mit lehet ilyenkor tenni? Ott állt az a kis család, és egy perc alatt dönteniük kellett a jövőről. Visszaültem az autóba és a kollégámmal szótlanul, csendben hallgattuk, ahogy búcsúzkodtak, vigasztalták egymást. Borzasztó volt látni, ahogy a kislány felfogta, mi történik velük. Sírva ölelte a szüleit. Mennyi élet fordul, mennyi remény születik vagy vetél el, mennyi emberi érzés kavarog, milyen sok élet fordul így vagy úgy.

A Baptista Szeretetszolgálat már a háború első napján megkezdte a humanitárius segítségnyújtást, csütörtökön indult útnak Pákozdról az első segélyszállítmány, majd pénteken a második, szombaton a harmadik. Az Ukrajnában és a határnál tapasztaltak alapján ők is tartós segélyezésre készülnek a határ mindkét oldalán. Nagy szükség van tartós élelmiszerekre, különösen kész­ételkonzervre, húskonzervre, májkrémekre, tésztára, hosszabb lejáratú tartós kenyérre, energiaszeletekre. Nem annyira cukorra, lisztre, étolajra vagy hasonló típusú tartós élelmiszerekre, hanem sokkal inkább olyan konzervekre, melyeket a menekültek könnyen elfogyaszthatnak. Igény mutatkozik tisztálkodószerekre, aggregátorokra, gyertyákra, takarókra, hálózsákokra, matracokra, pelenkára és vírustesztekre is. Az adományokat sok más helyszín mellett a pákozdi logisztikai központban is fogadják, a Fejér megyeieknek ez a leginkább kézenfekvő megoldás.

Az anyagi segítséget a 1355-ös adományvonal hívásával vagy „Ukrajna” közleménnyel a UniCredit 10918001-55555555-55555555-ös számlaszámon fogadják, de talán a leggyorsabb lehetőség a segélyszervezet honlapján keresztüli online adományozás.