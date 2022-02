Az ötgyermekes család jelenleg egy 41 négyzetméteres lakásban él, most lehetőségük nyílt rá, hogy a megüresedett szomszéd lakást egybenyissák az övékével, így az életterük 82 négyzetméterre gyarapodna. Így fest Szondáék története dióhéjban. De mögötte sokkal több húzódik: a sors, sorsok, a gyermekvállalás, a környezet, az élet nehézségei, szándékok és lehetőségek.

– Egy sorház része a mi blokkunk. Egy olyan ház, amit korábban kettéválasztottak két család számára. Ezt szeretnénk egybenyitni, felújítani – magyarázza a 38 éves Szondáné Varga Szilvia. – A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy önállóan felvállaljuk a felújítás költségeit. Ezért kérünk segítséget.

A 40 éves Szonda István a Magyar Közút Zrt. kápolnásnyéki mérnökségén dolgozik, Szondáné Varga Szilvia a zichyújfalui református iskola konyháján. Gyermekeik valamennyien tanulnak: Szimonetta 20, Emílián 18, Kira 14, Noel 11, Lara 8 éves. Osztoznak a rendelkezésükre álló kis helyen, mindenkinek van egy kis kuckója, de a négyzetméterek nagyon szűkösek.

– Nem szégyelljük a segítségkérést, szükségünk van rá – Szilvia nem kertel. – Jól tudjuk, egyedül nem megy!

A szavak kapcsán Kern András és Garas Dezső klasszikus duettje, Presser Gábor dala jut eszembe, fel is említem. Szilvia hallgatása talán többet jelent minden szónál.

Lara (b), Szilvia és NoelForrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A család a felújítandó részből kihordta a hulladékot, talán az első lépés lenne a segítségnyújtásban egy nagy konténer biztosítása, a szemét elszállítása. A következő pedig a fürdőszoba kialakítása. A szennyvízcső eltört, ázik a beton, vagy 9 méteres szakaszt kellene kiásni.

– Az anyagi támogatás mellett bármiféle segítséget szívesen fogadunk, és előre is hálásan köszönünk! – fogalmazza meg Szilvia.

Öt gyermek lakhatása! – emeli ki a Velencei-tó Környéki Nagycsaládosokért és Rászoruló Családokért Alapítvány közösségi bejegyzésében. Felhívásukra máris sok segítő szándékú hozzászólás, felajánlás érkezett.

Mindkét szülő dolgos, de egyedül nem tudják rendbe tenni a lakrészt, írják. Most igazán nagy szükség van az összefogásra! S ahogy megjegyzik napjaink ismert szófordulatával élve: mindenre IS. Az anyagi támogatáshoz, megkeresésre, számlaszámukat is megosztják az érdeklődőkkel. Lapunkat ugyancsak kereshetik mindazok, akik segítenének.