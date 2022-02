Régóta dédelgetett álom vált valóra a nagyközségben, ahol évtizedek óta hatalmas károkat okoznak a felszíni vizek. Elkészült a záportározó, és ezt a helyiek néhány díszvendég társaságában meg is ünnepelték. A sokat látott és szenvedett Táncsics utca végén gyülekeztek a meghívottak és az érdeklődők, s volt is mi után érdeklődni, ugyanis egy hatalmas védmű nőtt ki a földből az elmúlt hónapokban. A József utca irányából, a gát tetején lehengerelt, murvás úton, sétálva érkezett az ünnepélyes átadóra Törő Gábor országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Turi Balázs polgármester és Fidrich Tamásné, a település jegyzője.

A jelentős számban összegyűlt vendégsereg előtt először Turi Balázs tartott beszédet. A polgármester elmondta: – Gyönyörű helyen élünk, de a sok víz komoly feladatok elé állított és állít ma is minket. Évtizedes, sőt, talán évszázados problémák ezek, hiszen ha nagyobb eső érkezik a nagyközség magasabb területeire, akkor sárlavina zúdul alá, ha meg a Bakonyban esik nagyobb mennyiségű eső rövid idő alatt, akkor pedig a Súrivíz, a Fekete-berki vízfolyás és a Gaja-patak duzzad meg, elárasztva az alsóbb utcákat. 2010-ig nem nyújtott nekünk senki segítő kezet. A polgármester a régi, kilátástalan időszakról szóló visszaemlékezését követően felsorolta, hogy azóta elkészült a Kossuth, a Petőfi , az Akác, a Dózsa, majd a Rákóczi utca, méghozzá minden sár és víz ellen bevethető védmű beépítésével.

Törő Gábor (lent) közelebbről is megnézte a záportározót Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ám hiába a sok árok, víz- és sárfogó, meg kellett épülnie a záportározónak is. Azonban, mint kiderült, a terület nem az önkormányzaté, így a védelem kialakításához kellett a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság támogatása is. Ezt meg is kapta Bakonycsernye Csonki István elnöktől, aki személyesen is jelen volt az avatóünnepségen. A műszaki tartalomról Turi azt mondta:

– Nyertünk 360 millió forintot, amiből 320 millió ment tényleges fizikai felhasználásra. Az önkormányzatunk 6,9 millió forint önrészt vállalt, és nemcsak ez az impozáns, 200 méteres gát épült meg ebből, hanem a zsiliptorony és egy két méter átmérőjű áteresz is. Közben megmozgattak 20 ezer köbméter földet, emellett 2,6 kilométer hosszan vízrendezés is történt, melyből 460 méter burkolt elemekkel valósult meg. Nagyon fontos része a projektnek, hogy a Szápárra vezető út részét képező híd alatti mederfeneket lejjebb tettük, így nem fog feltorlódni a víz a hídnál, ahogy korábban annyiszor. Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: – Lesz folytatás, mert a veszélyt is hordozó felszíni vizek további 13 településen okozhatnak gondot, egészen Székesfehérvárig.

Erre a folytatásra utalva Molnár Krisztián megyei elnök elmondta: – Tavaly novemberben döntöttünk úgy, hogy a Rózsa utca védelme érdekében egy újabb 200 millió forintos támogatást kap a nagyközség, így ezzel a forrással együtt 886 millió forint felhasznált forrást könyvelhet el Bakonycsernye.