A Mura utca egyik lépcsőházában történt az eset. Az édesanya, Vas Krisztina a szokásos reggeli rutint követte pénteken is. Vitte a gyermeket a lépcsőház ajtajához, hogy ott besegítse a fiút a székbe, hogy a szokott módon elmehessen a legény az Ezredéves-iskolába. Akkor vette észre az anya, hogy a szék eltűnt.

Vas Krisztina az eset kapcsán elmondta, hogy nagyon meglepődött, majd megijedt, mert hirtelen nem tudta, hogy hogyan fogják tudni megoldani azt a napot, majd ha nem kerül elő, akkor az összes többit a szék nélkül, de egyben el is szomorodott, hogy ilyen megtörténhet.

Természetesen megkérdeztük azt is, hogy mit szólt az esethez maga a kisfiú. Az anyuka elmondta, hogy Milán is nagyon szomorú lett amiatt, hogy ellopták, és azóta mindennap többször is megkérdezi, reménnyel a hangjában, hogy megtalálták-e már, de sajnos azóta sincs róla hír.

A minden jóérzést nélkülöző cselekmény előzményeiről úgy vallott az édesanya:

– A kisfiam 11 éves lesz, sajnos testi fogyatékos, mert hat hónapra született, agyvérzéssel, és ezért van szüksége a székre, amely igazából nem volt lezárva, de hát miért is lakatoltam volna le? Van nálunk a földszinten egy zárható tároló is, de egyik kezemmel a gyereket tartva nyitni vagy éppen zárni az ajtaját nagyon nehéz, ezért oda sem tettem be, hiszen korábban eszembe sem jutott, hogy bárki ellopna egy ilyen eszközt. Hozzáteszem, hogy egyáltalán nincs is senki olyan a környéken, akiből kinézném, hogy ilyet tenne.

Az eset annál is inkább furcsa, mert megtudtuk, van még más is abban a lépcsőházban, például egy babakocsi és egy szomszéd kislány elég nagy, háromkerekű segédeszköze. A szék speciális kialakítása persze növelheti az értékét, és talán ezért döntött úgy az elkövető, hogy megszerzi és megfelelő helyen értékesíti.

Milán is nagyon szomorú lett a galádság miatt Forrás: Vas Krisztina

A hogyan tovább kérdésre Varga Milán anyukája elmondta:

– Nagyon sok felajánlást kaptunk. Mondták, hogy ha nyitok egy bankszámlát, akkor sokan és szívesen segítenek. Rengeteg megosztás volt a közösségi oldalon is, és nemcsak anyagi támogatást kapok, hanem többen abban is próbálnak segíteni, hogy az eredeti kerekesszék kerüljön vissza hozzánk, és ezért minden követ megmozgatnak, hátha valahol előbukkan, de eddig sajnos semmi. A segítők között vannak a rendőrök is, akik nagyon hamar kiérkeztek a helyszínre, és elvileg van kamerafelvétel is, ám hogy annak elemzése során jutottak-e valamilyen eredményre, azt nem tudni, eleddig nem hívtak még fel.

Azóta kézben hozza-viszi az anya a 26 kilós fiút, akinek sok olyan játéka és dolga van, amelyhez rendkívüli módon ragaszkodik, és sajnos ezek közé tartozik a szóban forgó kerekesszék is. Hiszen egy mozgássérült ember számára a segédeszköz szinte testrész, nélküle nem vagy csak nagy áldozatok árán képes mozdulni, menni, ellátni önmagát vagy éppen tenni a dolgát.