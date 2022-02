Nágl Vendel 1944. október 22-én született Vértesbogláron. Egész életében ott is élt, bár munkája Bicskéhez kötötte, ahol évtizedekig belső ellenőrként dolgozott az önkormányzat Pénzügyi Irodáján. Ugyanakkor szülőfalujáért is sokat tett. 2003-tól külsős szakértőként tagja volt a Pénzügyi Bizottságnak, 2006-tól pedig a Vértesboglár Községért Közalapítvány elnöki tisztségét töltötte be több éven keresztül. Többek között neki köszönhető, hogy az alapítvány pénzügyi támogatásával sikerült az iskola tetőszerkezetét felújítani. Sztányi István, Vértesboglár polgármestere így emlékezett rá: – Élete nagy részét a közigazgatásban töltötte, rendkívül felkészült és precíz volt a munkájában, otthon volt a számok világában. Ismerte az intézmények és az önkormányzat költségvetését, ezért tapasztalatával és építő javaslataival sokat segített az itteni feladatok megoldásában. 2007-ben Vértesboglárért kitüntetésben részesült, amivel igyekeztünk a munkáját elismerni és