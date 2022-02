A péntek reggel nyolckor kezdődő testületi ülés legnagyobb horderejű témája a Tábor utca felújítása volt. Amint azt Fenyves Péter polgármestertől megtudtuk, Mór minden évben felújít egy-egy belterületi utcát, így két éve a Futár, tavaly az Orgona utca került sorra. Az ehhez szükséges pénz felét belügyminisztériumi forrásból finanszírozza a város, a másik 50 százalékot Mór a saját költségvetéséből különíti el.

Oross József beszélt a Tábor utca százmillió forintos felújításának műszaki tartalmáról. Az önkormányzati irodavezető elmondta: – Az utca jelentős hosszában megtörténik az útburkolat teljes felújítása, illetve részleges kiszélesítése, ezenkívül egy rövidebb szakaszon járda felújítást is tartalmaz a terv, sőt, az úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése is megtörténik.

A napirendi javaslatok között szerepelt még Nagy Lenke doktornő ügye is. A háziorvos egészségügyi okokra hivatkozva kérte, és a képviselő testület elfogadta a feladatellátási szerződés megszüntetését. Hogy ki lesz az új háziorvos, azt még nem lehet tudni, de Fenyves azt mondta, hogy amíg nem lesz meg az új személy, addig Holczer Attila helyettesíti majd a távozó Nagy Lenkét. A polgármester hozzátette: – A doktornőnek az év közepéig van lehetősége értékesíteni a piacon a praxisjogát. Ha ezt nem teszi, akkor a jog az önkormányzatra száll, és akkor majd mi keresünk utódot.

Fontos, hogy Holczer doktor a saját rendelőjében fogadja a saját betegeit is és a távozó orvosét is. Móron most meglehetősen bonyolult az orvosi ellátás rendszere, ezért érdemes a város honlapján tájékozódni.

A döntéshozatal idején több pályázattal kapcsolatban is tárgyaltak. Ezek közé tartozik a megyei foglalkoztatási együttműködési pályázat, melyet ugyan a Fejér Megyei Önkormányzat adott be, de a siker érdekében szükség van a a térségi szereplők együttműködési nyilatkozatához és ezt hagyta jóvá a testület.

Egy rendezvényekkel kapcsolatos pályázat is a városatyák elé került, tudtuk meg Oross Józseftől. Az irodavezető elárulta: – Valójában ez négy, egymással összefüggő pályázatot takar, melyek célja a hagyományok, illetve a helyi kultúra megőrzése, valamint a sportrendezvények sikere, továbbá az egészséges életmód előmozdítása és mindezek szabadtéri, közösségi szinten.