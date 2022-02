Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András sem hagyta szó nélkül a háborús helyzetet, és közösségi oldalán fejezte ki az egész város nevében együttérzését, és tudatta az itt élő és dolgozó ukrán emberekkel, hogy Székesfehérváron biztonságban vannak.

Cser-Palkovics András bejegyzését teljes egészében közöljük:

- Sajnos a háború rég nem látott árnyéka vetül most Európára. Székesfehérvár hosszú történelme során megtapasztalta, mit jelent a háború. A rombolást, az áldozatokat, a pótolhatatlan veszteségeket. Tudjuk, hogy nincs olyan körülmény, amelyben Magyarországnak a háborús konfliktus az érdeke, természetes, hogy a béke mellett állunk. A Magyar Honvédségnek, a magyar államnak a magyar emberek védelme és az esetleges menekülthelyzet szolidáris kezelése a feladata. Emellett azonban fontos emberi kérdés, hogy Székesfehérváron viszonylag sok ukrán ember, köztük kárpátaljai magyar él és dolgozik, akikkel az alapvető emberi szolidaritás jegyében különösképpen foglalkoznunk kell ebben a nehéz időszakban. Ezért ma reggel felhívtam az ukrán állampolgársággal rendelkezőket foglalkoztató legnagyobb cégek képviselőit, valamint a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökét: együttérzésemet fejeztem ki az itt élő és dolgozó ukrán emberek irányába jelezve, hogy Székesfehérváron biztonságban vannak és számíthatnak a közösségünkre. Természetesen felajánlottam számukra azt is, hogy ha tudunk valamiben segíteni városunkban, akkor önkormányzatunk rendelkezésükre áll. Biztos vagyok abban, hogy minden székesfehérvári polgár közös véleményét tolmácsolom ezzel. Annak érdekében, hogy ezt szimbolikusan ki is fejezzük, arra kérem Önöket, hogy ma, azaz csütörtök este 7 órakor találkozzunk a Városház téren, a Harang-emlékműnél. A háborúk pusztításának mementójánál elhelyezett mécsesekkel fejezzük ki akaratunkat a békés megoldásra, együttérzésünket az ukrajnai konfliktus áldozataival.