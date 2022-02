Jelenleg huszonkét tagja van az alapi polgárőrségnek. Nagyon sokrétű tevékenységet végeznek a településen. – Igazi közösség a miénk, amely lehetővé teszi sokrétű feladataink mindennapos ellátását – hangsúlyozza Rompos Mihály elnök. Rompos Mihályné Márti – aki egyébként tősgyökeres alapi – titkár hozzáfűzi: – Nagy gondot fordít egyesületünk a községben történő éjszakai járőrözésre. Havonta 22 éjszakai szolgálatot teljesítünk. Ugyancsak fontos a különböző rendezvények biztosítása. Beszélgetésünk során természetesen szóba került az utóbbi két esztendő nem könnyű munkája is.

Rompos Mihály ezt így összegezte: – A Covid19 vírus megjelenése jelentős feladatokat rótt az országra és természetesen ránk is a községben. Polgármesterünkkel folyamatosan egyeztetve segítettük a lakosságot, figyelve a helyes maszkviselést is. Fontos feladatunk az idősek és a vírusos betegek, családok segítése bevásárlással és a gyógyszerek eljuttatásával. Elmondhatom, hogy polgárőrségünk ebben a nehéz időszakban maximálisan helytállt, megmutatva: a lakosság mindig számíthat segítő kezünkre. Ez az időszak szorosabbá tette kapcsolatunkat az Alaphoz tartozó tanyákon élő emberekkel. Szolgálataink közben személyes kapcsolatot tudtunk kialakítani az emberekkel. A Rompos házaspár egyébként 44 éve él boldog házasságban. Márti tréfásan hozzáteszi: – Mi szó szerint a nap 24 órájában együtt vagyunk, mivel a polgármesteri hivatalban is négyórás munkaidőben dolgozunk, a polgárőrségi tevékenységünk mellett. A polgárőr házaspár kiérdemelte az Országos Polgárőr Szövetség A hónap polgárőre címét is egy alkalommal.