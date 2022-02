Tóth Kálmánné életének története tele van fordulatokkal. Nem véletlen, hogy a most is jó egészségnek örvendő asszony több mint 1000 oldalas kötetben írta le a család történetét. A 90. életévét betöltő nyugdíjas főkönyvelőt a Palotavárosban Viza Attila, a városrész képviselője a polgármester nevében ajándékcsomaggal köszöntötte, és átadta a miniszterelnök által aláírt emléklapot is – adta hírül az önkormányzati kommunikációs központ.

Tóth Kálmánné ­hosszú évekig dolgozott a Gorsium ÁFÉSZ-nél, többek között ott volt a Skála Áruház alapkőletételekor is. Ibolya néninek gyógyszert a mai napig alig kell szednie, mindössze vitaminokkal erősíti szervezetét.