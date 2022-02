Móron 1998 óta hajtanak fejet a kitelepítettek emlékére. Abban az évben volt 300 éve, hogy a németek betelepültek, és ötven éve annak, hogy elűzték őket az országból, melyet szülőföldjüknek tekintettek. A móri kitelepítés 436 családot érintett, akiktől 525 lakóépületet és 5397 katasztrális hold földet vettek el. Az esemény szónoka, mint minden évben, idén is a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei Ferenc volt, aki így fogalmazott: „Igazság nélkül nincs jog. Az elűzés bűn marad. A németek elűzése 1946 és 1948 között is bűn volt. Annak ellenére is, hogy baloldali történészek ezt szélsőjobbos kiáltásnak tartják.” A kitelepítést – nem kisebbítve a nagyhatalmak felelősségét – és egy nép kollektív megbélyegzésének lehetőségét ugyanis az akkori, kommunista magyar kormány teremtette meg. Kiemelte, emlékezni, a történteket továbbadni a jövő generációi számára alapvető kötelességünk.

Ennek szellemében sajnálatos, hogy a megemlékezésen csupán nagyjából ötvenen vettek részt, akik közül a megemlékezés végén többen koszorút és virágokat helyeztek el a kitelepítési emlékmű tövében.