Az akcióban összesen 289 köbméter vegyes hulladékot, földhulladékot és követ szállított el a váli önkormányzat a Vajda-ház felé vezető útról, a Régi Gyúrói út végéről és az út melletti területről, valamint a sportpálya melletti útról.

– Nem mondom, hogy nem probléma, de azt sem, hogy ez lenne a legnagyobb bajunk – válaszolt Bechtold Tamás polgármester arra a kérdésünkre, mekkora gondot jelent Válon az illegális hulladéklerakás.

Hozzátette, ennek valószínűleg részben az is az oka, hogy Válon – ellentétben sok más településsel – nem szüntették meg a szelektív hulladékszigetet, a polgármesteri hivatal udvarában álló gyűjtőkbe továbbra is bevihető az ilyen jellegű szemét. Ezenfelül a településen bevált az a rendszer, hogy a külterületeken élők, akik nem tudják igénybe venni a szemétszállítási szolgáltatást, egy matricával ellátott zsákban a község meghatározott pontjain letehetik a kommunális hulladékukat.

– Időnként persze nálunk is megjelenik illegálisan lerakott hulladék, de jellemzően ezek a külterületi részekre kerülnek. Van nálunk is egy tizenegy kamerából álló ki­épített közterületi kamerarendszer, de mivel ezek a főutat és az arról nyíló utcákat figyelik, a külterületi illegális lerakók személyét nem tudjuk velük felderíteni. Ahol egyébként rendszeresen raknak le szemetet, az a Vál és Tabajd közötti dűlőút – mondta Bechtold Tamás, aki azt is elárulta, ismeretlen tettessek legutóbb több zsák söréteslőszer-hüvelyt hagytak ezen a területen. Az ügyben egyébként megtörtént a szükséges rendőrségi feljelentés.