Hét napirendi pontot tárgyalt a testület. Molnár Krisztián elnök elmondta: – A rendkívüliséget az indokolta, hogy elindult az új Területfejlesztési operatív program, olyannyira, hogy akár 6,7 milliárd forintos útépítéssel kapcsolatos döntéshozatal is lehet már e héten. Döntést hoztak pályázatokról, a tisztségviselők illetményéről és Dunaújváros támogatásának átalakításáról.

Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke arról is beszélt, hogy a 2014–2020-as támogatási időszak még be sem fejeződött, ezért zárt ülés keretében döntöttek önkormányzati épületek energetikai fejlesztésének támogatásáról, illetve többletforrások biztosításáról. Közben megjelentek az új, 2021–2027-es pályázati ciklusra vonatkozó felhívások, melyek támogatására kezdetben közel 70 milliárd forint áll rendelkezésre és ez az összeg a becslések, illetve a korábbi időszak tapasztalatai szerint emelkedni is fog.

Dunaújváros a megyétől kapott támogatása miatt is téma volt a közgyűlésen. A döntés alapján a fenntartható városfejlesztésre közel 2,7 milliárdot terveztek be, ám Dunaújváros önkormányzata ebből a keretből kívánt 400 millió forintot átcsoportosítani a fenntartható energiahatékonyság keretösszegéhez, ami a döntés értelmében 871 millió forintra emelkedett. A másik két prioritás támogatási összege változatlan maradt, ennek megfelelően a humán fejlesztésekre 573, a humáninfrastruktúra-­fejlesztésekre 723 millió forint jut majd. Dunaújváros forráskeretének összege tehát nem változott, továbbra is jelentős, közel 4,5 milliárd forint.

Olyan technikai jellegű kérdéseket is elfogadtak, mint a vezetők illetménye, költségtérítése, a szabadságolások. A megyei önkormányzat elnökének illetménye január 1-től bruttó 1,17 millió forint.

A napirendi javaslatok végére került egy változás elfogadása, mely szerint módosult a Fejér Termék pályázat leadási határideje, illetve az elismerés átadásának helye és módja.