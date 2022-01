Az új egyetemi struktúra és a felvételi eljárás bemutatása mellett szaktájékoztatókon és a szakokhoz kapcsolódó workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A nyílt nap keretében hat szak mutatkozott be.

A megnyitón Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a vendégeket. Az egyetemről és a képzésről információt adott Zsóka Ágnes, az egyetem fejlesztésekért felelős rektorhelyettese, Habis Helga az egyetem mesterképzésért felelős dékánja és Ősz Rita, a székesfehérvári campus rektori megbízottja.

Beszédeikben elmondták, kiemelten fontos az egyetem számára, hogy magyar és nemzetközi viszonylatban is vezető képzéseket nyújtson a hallgatóknak, hogy később megállják a helyüket a munka világában, és magas színvonalat tudjanak képviselni a gazdasági és társadalomtudományi elit tagjaként.

A plusz, amit Székesfehérváron a Budapesti Corvinus Egyetem Campusa nyújtani tud – a színes hallgatói életen kívül – az a duális képzés, melynek keretében a diákok amellett, hogy egyetemre járnak, komplex szakmai gyakorlatot is szereznek egy cégnél, amit később, a munkakeresés során, többéves, releváns munkatapasztalatnak tudhatnak be. Ilyen formában a hallgatók az egyetemi évek alatt a duális szerződés keretében, keresetben is részesülnek.

Tájékoztattak arról is, hogy a székesfehérvári campus egy megújulási folyamaton megy át, aminek részeként a jelenleg meghirdetett szakok mind új formában indulnak. A képzések azzal az elvárással kerültek megújításra, hogy a végzett hallgatók ismeretei és gyakorlata megfeleljen a munkaerőpiac elvárásainak.