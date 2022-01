A fehérvári menetrend átalakításának korábban már kétszer nekifutott a városvezetés, de az olykor egymásnak teljesen ellentmondó lakossági kérések és jelzések miatt végül egyik variáció sem maradt életben. A tervezett intermodális központ kialakításának viszont fontos pontja, hogy oda érkeznek majd be a helyközi buszjáratok is. Lépni, változtatni tehát muszáj, de vajon mi lesz a Piac téri pályaudvar funkciója?

– A legutóbbi, végül elvetett mentrendben számos olyan jó elem volt, amit a fehérváriak kértek, hogy épüljön be a menetrendbe. Ha a mostani menetrendet ezekkel bővítenénk, több mint 300 ezer kilométerrel nőne az éves futásteljesítmény. Kidolgoztunk egy hibrid verziót, ami 11 százalékkal növeli majd a buszok éves futásteljesítményét, s amit hamarosan szeretnénk bemutatni, várhatóan augusztus elsején be is vezetnénk – mondta lapunk érdeklődésre Cser-Palkovics András polgármester. Hozzátette, azért bízik abban, hogy ez a korábbiaknál jobb lesz, mert most nincs az a kényszer, hogy a meglévő buszok számához kell a rendszert igazítani. Ugyanis 2022-ben várhatóan megérkezik a 12 szóló elektromos busz: nem úgy lehet majd valahol szolgáltatást bővíteni, hogy közben máshol el kell venni.

Két fontos időpont van: az egyik, amikor elkezdték az intermodális csomópont építését, a másik pedig az a dátum, amikor elkészült. Az építkezés ideje alatt a vasútállomás előtti tér nem mindig lesz úgy használható, mint most. Emiatt a vasútállomást érintő járatok nem tudnak majd beállni, így itt szükséges lesz menetrendi változásokat bevezetni: – Az intermodális csomópont építése várhatóan 2022 nyarán kezdődhet, s két éven át tart. Ha kész, akkor vezetjük majd be a végleges buszmenetrendet – foglalta össze a város polgármestere.

Fontos megemlíteni, hogy a Piac téren továbbra is le lehet majd szállni a buszokról, de nem központi elemként működik majd, tehát ott nem lesz szükség annyi buszállásra, mint most. A városvezetés elképzelése az, hogy a műemlékileg védett buszbeálló előtetők alatt – amit a fehérvári népnyelv csak gombáknak hív – egy hagyományos piacot lehetne életre hívni szerda és szombat délelőttönként. A terület képe egyébként jelentősen átalakulna, ugyanis a Várfal park tövében hoznák létre Székesfehérvár virágoskertjét, s ezzel párhuzamosan a most a buszok által használt aszfaltos, betonos terület nagysága is jelentősen csökkenne.