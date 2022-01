A Klímapolitikai Intézetet 2020-ban alapították a Századvég Alapítvány és a Mathias Corvinus Collegium összefogásával. A feladatuk az, hogy a különböző szélsőségeket behúzzák középre. Ez azt jelenti, hogy ne történhessen meg a klímaváltozás tagadása sem, de a pánikkeltő, világvégét jósló hangvétel se uralkodjon el, ami azt mondja, tehetetlenek vagyunk. Az intézet vezetője úgy fogalmazott, hogy meg­ol­dás­orientált módon kell hozzáállni ehhez a súlyos témához.

Litkei Máté feltette azt a nagy kérdést is, hogy a tanulók szerint vajon a klímaváltozás késztethet-e arra embereket, hogy elvándoroljanak otthonukból. De az a kérdés is felmerült, hogy a befogadó országokat veszélyezteti-e a migráció. A képzés utáni nyílt előadáson a klímaváltozással, illetve környezetvédelemmel kapcsolatos legközkeletűbb félreértések, mítoszok és tévhitek kerültek sorra.

Az igazgató elmondta:

– A klímaváltozás és a környezetvédelem egyre inkább hangsúlyossá vált a mindennapi életben. Mindenki figyeli, mindenkit érdekelnek az összefüggések, és mindenkinek van véleménye róla, ami már félsiker.

Litkei a tévhitekkel kapcsolatban példának hozta az amazonasi esőerdőben tomboló tüzeket, melyek hátterében sokan a klímaváltozást látják, ám valójában az ex­ten­zív mezőgazdaság az oka. Felgyújtják az erdőket, hogy olcsón és gyorsan üres földterülethez jussanak. De felhívta a hallgatóság figyelmét arra is, hogy ha valóban megemelkedik a tengerszint, akkor az egyrészt hozzávetőlegesen 2 méter különbséget jelent, másrészt mindez körülbelül 100 év alatt megy végbe, vagyis nem érheti az emberiséget váratlanul. Megemlítette még az üvegházhatást okozó gázok problémakörét, és bedobta a közönséggel folytatott vitába a leginkább megosztó témát, az atomerőművek kérdését is.

Az előadás fő mondanivalója nem volt más, mint hogy a klímaváltozás egy valós fenyegetés, amelyre igenis fel kell készülni, azonban nagyon jól meg kell válogatni azokat az eszközöket, amelyekkel tenni akarunk ellene.





KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NYÍLT SZOMBAT



Miközben még szombaton is tart a csütörtökön megkezdődött, háromnapos Educatio nemzetközi oktatási szakkiállítás Budapesten, a Hungexpo A pavilonjában, amelyen az ország egyetemei között a Fejér megyei felsőoktatási intézmények is bemutatják magukat leendő hallgatóiknak, január 15-én a Mathias Corvinus Collegium (MCC) is középiskolásoknak szóló nyílt napot szervez. A tehetséggondozó intézmény fővárosi, Tas vezér utcai központjában délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvény a megnyitó és egy kerekasztal-beszélgetés után pizza- és gyümölcsebéddel, majd a diákoknak szóló, a pályaválasztást és a továbbtanulást segítő foglalkozásokkal folytatódik. Az MCC egyetemi programjának iskolái is bemutatkoznak.

