Ahogy Juhász Csaba polgármestertől megtudtuk, ezzel egy régi vágyálom valósulhat meg a faluban, igaz, némileg később, mivel a tervezet elbírálása több éven keresztül húzódott. De ahogy a mondás is tartja: minden jó, ha a vége jó!

– A munka egy részét 2018-ban elvégeztük a pályázat benyújtásával, de idáig kellett várni a döntésre. Nyilván azóta sok minden változott, így nagy valószínűséggel nem teljesen az eredeti elképzelés valósul meg. Ez magával hozhatja azt is, hogy a helyszín is változhat, hogy még hatékonyabb kihasználást érjünk el. A cél, hogy valamennyi lakos számára elérhető közelségben legyen a sportpark. De ez még mind-mind a következő hónapok egyeztetése. Első lépésként körbe kell néznünk, hogy mennyibe kerülne a teljes megvalósítás – mondta a faluvezető, aki hozzátette, eddig is fontosnak tartották a képviselő-testülettel, hogy a mozgás szeretetére, a mindennapos sportolásra ösztönözzék a lakosságot, és a sportpark létrehozása is kétségkívül ezt a célt szolgálja.

– Tordason mindig is előtérbe helyeztük az egészséget, ezért alakítottunk ki rengeteg olyan helyet, ahol különböző korosztályban mozoghatnak az emberek. Sok mindent említhetnénk, ami eddig is rendelkezésre állt: fitneszeszközök, korszerű játszóterek, strandröplabda-pálya, pingpong- és teqball-asztalok, teniszpályák, műfüves pálya, kerékpárutak és turistaút. A legfontosabb, hogy kedvet csináljunk a közösségben élőknek a napi mozgáshoz. Mert mint tudjuk: a sport gyógyszer is – segít a betegségek megelőzésében! – nyilatkozta Juhász Csaba.