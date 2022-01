2020 tavaszán a Volánbusz a helyi járatain is bevezette a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által üzemeltetett Közlekedési Mobiljegy rendszert, amely okostelefonos alkalmazáson keresztül, bankkártyás fizetéssel biztosít jegy- és bérletvásárlási lehetőséget. Ezzel együtt a mobiljegy megjelenése lehetőséget biztosít új, időalapú, bérletvásárlási időszaktól független termékek bevezetésére.

Ha a jogszabályi keretek lehetővé teszik, február 1-jétől a helyi buszjáratokon is elérhetőek lesznek az időalapú jegyek és bérletek. A mobiljegyek elterjedésének gyorsítása érdekében – a tervek szerint – a papíralapúakhoz képest az online vásárolt jegyek és bérletek 6-7 százalékkal olcsóbbak lesznek. Így a 90 perces elektronikus jegy 250, a 24 órás 700, a 72 órás pedig 1400 forintba kerül majd. Az applikáción keresztül vásárolt bérletek közül a 7 napos 1900, a 15 napos 3600, a 30 napos 6600, a 90 napos pedig 18 100 forintért váltható. A tanulók 30 napos elektronikus bérlete a papíralapúval megegyezően 280 forintba kerül. A nyugdíjas 30 napos elektronikus bérlet 2780 forint lesz, ez 190 forinttal olcsóbb a papíralapú havi bérletnél. 90 napos párját 7700 forintért értékesítik online, míg a negyedéves hagyományos bérlet továbbra is 8190 forintért kapható.

Amennyiben a kibővített konstrukció érvénybe lép, vélhetően egyre többen veszik igénybe a mobiltelefonos jegy- és bérletvásárlási opciót. Az online vásárlás az okostelefon áruházából ingyenesen letölthető Közlekedési Mobiljegy applikáció telepítésével kezdődik. Az alkalmazás használatához internetkapcsolat szükséges. Az első lépés a regisztráció: meg kell adnunk nevünket, e-mail-címünket, telefonszámunkat és lakcímünket – utóbbira a számla kiállítása miatt van szükség. Belépés után a legördülő listából kell kiválasztani a várost, ahol utazni szeretnénk, majd azonnal böngészhetünk a teljes árú és a kedvezményes bérletek, valamint a menetjegyek között. A megvásárolt termékeket az autóbuszra kihelyezett kód beolvasásával érvényesíthetjük. Amennyiben a buszon utasellenőrzés zajlik, az online jegy kódját kell bemutatni.

Az ellenőrzésnél maradva, a közgyűlés határozati javaslata rögzíti, hogy a Volánbusz Zrt. és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzését – beleértve az utasellenőrzést – a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. végzi. Az ellenőrzés során beszedett bevétel a kft.-t illeti meg.

A büntetési tételek az alábbiak szerint alakulnak: 2000 forint pótdíjat köteles fizetni, aki olyan tárgyat – vagy élőállatot – visz be az autóbuszba, mely kézi poggyászként nem szállítható, illetve az is, aki a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi. Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal vagy jogtalanul igénybe vett kedvezménnyel utazik, annak 3000 forintos büntetést kell fizetnie. Ez igaz azokra is, akik kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállítanak.

A menetdíjon, illetve pótdíjon felül 5000 forint késedelmi díjat kérnek azoktól, akik fizetési kötelezettségüknek 30 napon belül nem tesznek eleget, továbbá 8000 forint pótdíjat köteles fizetni az a személy, aki az utazása során egyszeri figyelmeztetés után sem tesz eleget a maszkviselésre vonatkozó előírásnak.