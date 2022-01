– A tavaszi hullám idején csak az alapszolgáltatásainkat működtettük. Szerencsés helyzetben voltunk, csak kevesen betegedtek meg a hivatalban, így nem maradt elintézetlen ügy vagy ellátatlan feladat a járvány miatt az önkormányzatnál. Pluszfeladatként vállaltuk a csákvári kórház Covid-osztályán dolgozók napi kétszeri étkezésének biztosítását és havonta egyszer egyéb szükséges holmikat is szállítunk az osztálynak. Szerencsésen átvészelte az önkormányzati idősotthon is eddig a járványt, alig volt megbetegedés, Coviddal kapcsolatos haláleset pedig nem történt – kezdte az értékelést a polgármester.

Az elmúlt év egyik legnagyobb feladatát az önkormányzat számára a közterületek rendben tartása jelentette. Mivel Csákváron alacsony a munkanélküliség, alig van közfoglalkoztatottjuk, így a munkával külső vállalkozót kellett megbízni, ami pluszkiadást jelentett a városnak. A leglátványosabb változás a településen áthaladó, 8126-os út felújítása volt, ami ugyan nem önkormányzati, hanem Magyar Közutas beruházás, de jelentősen megváltoztatta a város arculatát. Önkormányzati pénzből újult meg viszont az Árpád, a Mikes és a Temető utca. A Tisztítsuk meg Magyarországot Program keretében tovább bővült a közterületi kamerarendszer, ami hasznosnak bizonyult, hiszen lepleztek le vele illegális hulladéklerakó személyeket.

Augusztusban zárult a csatornázás, aminek köszönhetően teljes mértékben csatornázottá vált a település, a 21. századi, modern technoló­giával működő szennyvíztelep kapacitása pedig megduplázódott.

A leglátványosabb változás a településen áthaladó, 8126-os út felújítása volt Csákváron Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az óvoda Szabadság téri épületének udvarán műfüves focipályát adtak át a nyáron, ez is részben önkormányzati finanszírozásból valósult meg. A távlati tervekben szerepel ennek az épületnek a felújítása is, illetve adott esetben elképzelhető egy teljesen új épület felhúzása is, hogy a jelenleg két helyen működő intézmény egy épületbe kerülhessen.

– Az év végén nagy örömünkre kiderült, több pályázatunk is nyert. 335 millió forintos támogatást kaptunk csapadékvíz-elvezetésre, 23 milliót nyertünk zártkerti utakra, valamint 85 milliót kaptunk a Modern Kisvárosok Programban. Idén tehát újabb felújítások elé nézünk és további pályázatokat is tervezünk beadni. Felújítanánk a hivatal épületét, hogy energetikailag hatékonyabb legyen a működése, és szeretnénk a Szabadság téri parkot is bővíteni az út túloldalán, ahol két önkormányzati ingatlant bontanánk el, hogy legyen helye egy szabadtéri színpadnak, játszótérnek, illetve parkolókat is kialakítanánk a nagyjából négyezer négyzetméteres területen. Idén végre megvalósul egy közel négy évtizede várt beruházás is. A Magyar Közút felújítja a Csákvár–Gánt utat – mondta Illés, aki a rendezvények kapcsán kifejtette, felemásra sikerült az újonnan indult Rátonyi Színház első évada, nagyobb érdeklődésre számított a csákváriaktól. – Nem tudom, a járvány miatt alakult-e így, állítólag ez országos tendencia. Ugyanakkor tény, hogy az adventi rendezvényeinken egy tűt sem lehetett leejteni – tette hozzá.

A helyi programok kínálata tovább bővül 2022-ben, bár egyelőre a részleteket illetően hírzárlat van, de úgy áll, hogy a Giro d’Italia kerékpáros körverseny egyik magyarországi útvonala idén áthalad a városon. Ezen túl pedig azon is dolgoznak, hogy a Tour de Hongrie verseny egyik szakasza is Csákvárról indulhasson. Az sem titok, hogy a Kresz Mária Alapítvány is megkereste az önkormányzatot, szeretnének fazekasiskolájukkal együtt a kisvárosba költözni, ha van erre lehetőség. A tárgyalások folynak, ha minden jól alakul, erre 2023-ban kerülhet sor.