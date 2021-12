Egyre magasabban van az ingerküszöb, ezért egyre hangosabbak a mozifilmek is – vélekednek azok, akik azt mondják: mára olyan mértékben felhangosították a mozifilmeket, hogy az már bántó. A mérések a komolyabb hanghatású jeleneteknél akár 118 decibel értéket is mutatnak, de még egy gyerekeknek szóló népszerű mesében is mértek nemrégiben 98 decibeles hangnyomást. Míg az előbbi hanghatása közel jár egy sugárhajtású repülőéhez, az utóbbi egy légkalapácséval egyezik meg, melyet 10 méter távolságból hallunk…

Időnként érkeznek is jelzések ezzel kapcsolatosan a filmszínházakhoz – árulta el a Fejér Megyei Hírlap kérdésére a Cinema City kommunikációs munkatársa is. Buda Andrea hozzátette: amikor valaki azt érzékeli, hogy már az elviselhetetlenség határát súrolja egy-egy film hangereje, akkor érdemes szólni a mozi vezetőségének, mert kis mértékben ugyan, de van lehetőségük a változtatásra. De hogy valójában mi áll a sokak számára fülsértő hangerő mögött? Erről is elárult részleteket a filmszínház kommunikációsa:

– Amikor egy filmet a mozi megkap, akkor az alkotóktól – a gyártóstúdiótól vagy rendezőtől – megkapjuk azt is, mi az a hangerő, amin játszani kell a filmet az adott moziban. Ennek pedig az az oka, hogy a moziélményhez hozzátartozik a hanghatás is, ami éri a nézőt. Van olyan rendező – például Christopher Nolan –, aki alapvetően viszonylag hangosra állítja a filmjeit – a robbanások, háborús és akciójelenetek miatt – tudjuk meg. Ahogy azt is: a mozik azt gondolják, „füle válogatja”, ki mennyire tart egy-egy filmet túl hangosnak. Vannak, akik kifejezetten igénylik az erőteljes hanghatásokat.

Még ha ez így is van, abban minden szakértő egyetért, hogy a gyerekek füle lényegesen érzékenyebb az átlagos felnőttekénél. Mégis, a mesék is egyre hangosabbak a film­színházakban. A gyerekek nagyobb érzékenységét megerősítette Kukely Ildikó fül-orr-gégész, audiológus is.

– Az átlag beszédhang, amin most mi is beszélünk, az 40-50 decibel közötti, a 70 decibel a nagyon hangos, a 80 decibel pedig már a kiabáló emberi hangnak felel meg – mondja a szakember. Ami ennél hangosabb, sőt tartósan hangos, az huzamosabb idő után halláskárosodást okoz, hangsúlyozza, ahogy azt is: ezért van az, hogy például akik tartósan 80 decibel közelében dolgoznak, maximum 4 órát lehetnek egyfolytában ilyen közegben.

– A belső fül szőrsejtjeit ingerli a magas hangnyomás – mondja a doktornő, aki szerint a gyerekek érzékenysége is ebben rejlik. – Nekik annyira finom még a hallásuk, olyannyira fejlődésben van, hogy számukra ijesztően bántó lehet egy mozifilm hangereje. Ez nem túlhallás, mert ilyen valójában nincs, ezt fokozott érzékenységnek hívják, amely többé-kevésbé kinőhető, ahogy erősödik a szervezet.

Az audiológus fülvédőt, fül­dugót javasol azoknak, akik szeretnének multiplex moziba menni, de fájdalmas számukra hangerő. A speciális füldugók – mondja –, nem tompítják le a zörejeket, hanem bizonyos hangnyomás feletti hangokat nem engednek át. Ilyet használnak a zenészek és a vadászok is. Nekik is nagyon fontos, hogy élesen halljanak mindent, de azért megsüketülni ők sem szeretnének…

Ám – mint kiderült – az art moziknál más a helyzet: a fehérvári Barátság moziban maga a mozigépész állítja be a hangerőt. Kelemen Kristóf elmondta: – Teljesen szubjektív módon alakítjuk minden filmnél a hangerőt: gyerekelőadáson vagy speciális vetítéseken lejjebb vesszük, egyébként pedig az első vetítés előtt meghallgatjuk az adott filmet a nézőtér több pontjáról – ez alapján lőjük be, mi lenne a jó. De – teszi hozzá a szakember – nem véletlen, hogy a multiplex moziknál mindent megszabnak: a hangtechnikától kezdve minden meghatározó elem paraméterezve van, hogy a surround hatás meglegyen. A mi esetünkben, mivel art mozi vagyunk – kisebb teremmérettel, más hangrendszerrel –, rugalmasabbak a forgalmazók. Nekünk nem is szabják meg a kötelező hang­erőt, ezért dönthetünk erről mi magunk.