Pilinszky János 100. születés­napját a Halász-kastélyban egy különleges kötet bemutatójával ünnepelték múlt szombaton. Az eseményre eljöttek az alkotók is: Nyilasi Antónia illusztrátor és Széki András, a könyv tervezője – nekik köszönhetően lett olyan varázsosan szép Pilinszky János: A nap születése című verses meséjét bemutató kötet ünnepi kiadása. Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke, a Halász-kastély igazgatója mutatta be a könyv születését:

Forrás: S Totto Rita / S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– A Népfőiskola pályázatot adott be a Pilinszky-emlékév különböző kezdeményezései­nek megvalósítására. Ezek közül az egyik szívügyem ez a kis könyvecske volt. 2013-ban Gárdonyi emlékévét szervezhettem, s akkor e két nagyszerű kollégával már együtt dolgozhattam, létrehoztunk egy családi foglalkoztatófüzetet. Biztos volt tehát, hogy ez a kötet is ebben az együttműködésben valósul meg. A kötetben azonban van egy irodalmi tanulmány „csemege” is: Hernádi Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomtörténésze írta kedvenc Pilinszky-meséjéről.

Forrás: S Totto Rita / S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– A mesét elolvasva gyönyörű képi világ tárult elém, ezeket igyekeztem visszaadni a rajzokon is – árulta el Nyilasi Antónia, bevallva: ezúttal szívesen kísérletezett is a grafikákkal. Széki András pedig hozzátette: a könyv szerkezetében az adta a kihívást, hogy egy viszonylag kis terjedelmű alkotást kellett kompakt kötetbe rendezni. Ám ez csodásan sikerült is – a kötet a Halász-kastélyban megtalálható.