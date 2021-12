A Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye és a program koordinátora, Magyar Balázs kiemelte, ez a program az ott ellátott fiatalok törekvésének köszönhetően jött létre. A városgondnokság által biztosított melegkonyhán öt fiatal főzött egytálételt a hajléktalanszállón ellátott száz fő számára. A Szent Kristóf Házban pedig 25-30 fiatal pogácsát sütött, és ajándékcsomagokat állított össze.

– Azt gondolom, hogy a legfőbb üzenete ennek a kezdeményezésnek az, hogy egy hátrányos helyzetű társadalmi szegmens tud és akar is segíteni egy másik olyan társadalmi szegmensnek, amely szintén a rászorulók között jegyzett. Azt gondolom, ez példaértékű és értékteremtő kezdeményezés – hangsúlyozta Magyar Balázs. A koordinátor kiemelte, hogy az ételek alapanyagainak megvásárlásához a Szent Kristóf Ház fiataljai is hozzájárultak zsebpénzükből.

A kezdeményezéshez csatlakozott Mészáros Attila alpolgármester is, aki kiemelte, ez az ötlet nagyon nemes, és fontos, hogy a Városgondnokság is azonnal melléállt. – Azt gondolom, hogy magán a fizikai adományon túl a szándék és a gesztus is abszolút nemes, hiszen talán így az ellátottak is közelebb érzik magukhoz a karácsony üzenetét és annak jelentőségét – hangsúlyozta az alpolgármester.

– Minden ember életében nagyon fontos, hogy az önértékelése és az önbecsülése meglegyen. Minden embernek fontos, hogy értékesnek érezze magát. Az ellátott fiatalok ebben azt élik meg, hogy ők is képesek valamire, képesek olyan tevékenységben részt venni, amely mindenkinek jó. Azt gondolom, ebben azért is vesznek részt nagyon szívesen, mert azt érzik, hogy ők is képesek adni valakinek – emelte ki Magyar László, a Szent Kristóf Ház intézményvezetője.

Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője köszönetét fejezte ki a Szent Kristóf Ház lakói és munkatársai felé, mint mondta, megható volt látni, ahogy a fiatalok osztották az általuk készített ételeket a hajléktalanok számára.