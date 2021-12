Nem túl gyakori látvány telente, hogy megyeszékhelyünkön kívül máshol is állítanának korcsolyapályát Fejérben, idén ez alól kivételt képez Iváncsa, ahol hosszú várakozás után végre csúszkálhatnak a gyerekek és felnőttek egyaránt.

– Régóta tervben volt már egy hasonló korcsolyapálya felállítása ebben az időszakban. Tavaly sajnos a járványhelyzet miatt ezt nem tudtuk kivitelezni, de idén az Iváncsáért Közalapítvány finanszírozásával december 10-től egészen január 7-ig tudják használni a helyiek. Ez egy négy évszakos műanyag pálya, azaz nem kell aggódni, akkor sem, ha naposabbra fordul az idő – tudtuk meg a község polgármesterétől, Molnár Tibortól.

Múlt vasárnap, a negyedik adventi gyertya meggyújtását is méltóképp megünnepelték, karácsonyi vásár és ünnepi gyermekműsor is volt, sőt még Szabó Ádám harmonikaművész előadását is hallhatták az odalátogatók.