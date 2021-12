Az egyik székesfehérvári kö­zösségimédia-csoportban osztották meg a történetet, miszerint néhány nappal ezelőtt – alig húsz perc alatt – a mentőállomással szemközti parkolóban négy autót rongáltak meg. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint kollégáik a helyszínen megállapították, hogy mind a négy jármű kerekeit kiszúrták, és két autót több helyen meg is karcoltak. A helyszíni szemle során derült ki, hogy az érintett gépjármű-tulajdonosok mindegyike a kórházban dolgozik. Az adatgyűjtést és a tanúkutatást követően a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon ismeretlen személlyel szemben indult büntetőeljárás rongálás vétség gyanúja miatt. Információink szerint a károsultak számára már felajánlás is érkezett a javításokra.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője elmondta, a töréskárokat a teljes körű casco biztosítás fedezi, viszont a javítás költségének meg kell haladnia a biztosítás önrészének összegét. Általában az egy kerék kiszúrásával okozott kár ezt nem haladja meg, más a helyzet viszont egy szándékos karcolással, ami adott esetben a karosszéria több elemét is érinti. Karcolás esetében a casco téríthet, amennyiben a szerződéses feltételek a szándékos rongálásra is kitérnek. Ha ezt rendőrségi jegyzőkönyv is igazolja, egyszerűbbé válhat a kárrendezés.

Ugyanakkor Lambert Gábor elmondta azt is, hogy a casco szempontjából jellemzően nem lényeges, hogy szándékos vagy véletlen kár­okozás történt, mivel a szerződésben foglalt feltételek teljesülése mellett alapvetően megtérítik az önrész feletti kár összegét.