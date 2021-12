Az elmúlt években a tornacsarnokban tették közszemlére portékáikat az árusok, ám idén az iskolafelújítás miatt a jól bevált helyszín kiesett. Az önkormányzat és az iskola szülői munkaközössége arra az egyezségre jutott, hogy a falu főterét a vásár idejére lezárják, s az osztályok és a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda képviselői nyugodt körülmények között kínálhatják portékáikat.

Bár előző nap hatalmas eső esett, a sár sem szegte kedvét a vásárra készülődőknek. Az osztályok és az árusok olyan egyedi kézművestermékeket kínáltak, amikről csak álmodni lehet. A kézzel varrott, mosható textilszalvéta vagy a textilből készült könyvjelző mellett találtunk a pultokon egyedi mintával ellátott fa kulcstartót, különleges technikával fűzött gyöngyékszert, őszi levelekből, termésekből készült asztali díszt. Az ékszerek és a fenntartható fejlődés szellemében készült vászontáskák mind nagy népszerűségnek örvendtek. A látogatók örömmel válogattak az igényesen és ízlésesen előállított portékák között, nem is sejtve, hogy közben megérkezik a Mikulás.

Pedig így történt. Szabó József önkormányzati képviselő felöltötte a Mikulás-ruhát, és sok kisgyerek arcára csalt mosolyt. Zsákjából előkerült némi ajándék, csokoládé, szaloncukor is. Az egyik kislány, mi­után közelebbről is megszemlélte a piros ruhást, különösen jól értesült volt, s közölte, hogy ez a Mikulás csak önkéntes Mikulás, mert az igazinak sokkal hosszabb a szakálla…

A rendezvényen a Borászok Dalárda Egyesület is fellépett, ismert karácsonyi dalokat énekeltek, köztük egy megzenésített Ady-verset és egy svéd népdalt is. A karácsonyi vásár sikerrel zárult, a gyerekek munkája elnyerte méltó jutalmát (ahogyan az a mesékben történik), és senki nem távozott üres kézzel. S ami még fontosabb: remélhetőleg a lelkekbe is harmónia költözött.