Idén 18. alkalommal szervezi meg a Baptista Szeretetszolgálat a Cipősdoboz Akciót, mely mára Magyarország legnagyobb karácsonyi segélyakciójává vált. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatja el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerül a fa alá. Ebben az évben a Dobó Kata által rendezett El a kezekkel a papámtól! című új mozifilm stábja is az akció mellé állt. Online adományozásra is lehetőség van, így bárki néhány kattintással segíthet, állíthat össze cipősdobozt, részletek erről a www.ciposdoboz.hu oldalon olvashatók. A székesfehérvári gyűjtőpontok:Alba Plaza, Cinema City, Green-shirts Quality Solution Kft., Palotai út 41., Meló-Diák, Koronázó tér 5. 2. em., OIL! Benzinkút, Zámolyi út, Origi Shop, Hadiárva út 4., Plazma Pont, Jancsár köz 5., Reménység Háza Könyvesbolt, Széchenyi út 24., Waffini, Liszt F. utca 1., Zöldbogyóka Családi Bölcsőde, Pozsonyi út 11., Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa, Budai út 43. „A” épület porta.