A város és a művelődési ház szervezői igyekeztek kedvében járni a harmadik adventi hétvégén az új piacra betérőknek, az időjárás azonban elriasztotta a vevőket, nézelődőket. Nagy hideg nem lett volna, sütött a nap is, ám a szél megcsípte az arcokat. A gyerekek jól beöltözve kézműveskedtek, a dottóval pedig a gyermekotthonosok tettek egy kört a városban. Még szokni kell az új piacot, mondták az árusok. Takács József, a művelődési ház vezetője és Cserjés Dina, aki a piacszervezésből vállalt oroszlánrészt, kulturális, játékos ötletekkel igyekeztek a vásári hangulatot fokozni. Bálint Istvánné polgármester délután röviden köszöntötte a megjelenteket a színpadon, a szeretet mellett leginkább jó egészséget kívánt mindannyiunknak a legbecsesebb karácsonyi ajándékként. Az egyik tehetségkutatón ismertséget elnyert Weisz Viktor énekelt az alkalmi színpadon, felpezsdítette a hangulatot, s karácsonyi dalokkal kedveskedett minden korosztálynak. A nyugdíjas hölgyek legbátrabbjai táncra perdültek a téli szélben.

A szokásos karácsonyi kínálatot a helyi és a környékbeli árusok prezentálták: adventi koszorúk, sírcsokrok, ajtódíszek, s persze sokféle szaloncukor éppúgy kapható volt, mint kürtőskalács, forró tea és forralt bor. A felcsúti Noll Erika üzletében a párja, Molnár Tamás kínálta a család növényeit és a rokonság kézművestermékeit, az üzlet maga is vintage-­varázslat. A tabajdi Jármy Noémi saját készítésű kecsketejes szappanaikat kínálta férje segítségével, a bicskei Eigner Kata művelődésszervező a kézműveslekvárjairól is ismert, delikateszei különlegesek. Rumos-csokis meggylekvárja, bazsalikomos-citromfüves cseresznyéje és főtt teája a nyarat őrzik – utóbbi csupa gyümölcs befőttesüvegben, egyenesen a teáscsészébe teendő, forró vízzel leöntendő, s még eldobandó filtere sincs. Mányról a megváltozott munkaképességűek által működtetett Pro vobis – Értetek néven futó műhely kerámiáit hozta el Jakabné Szabó Márta, nagyon barátságos árakon. A bicskei Cserjés Dina kézművessütiket, réteseket és sajtokat kínált boltjában, mint máskor, ő írja a piac honlapját is. A leereszkedő estében barátságos fények hívogattak, jövő hétvégén is várják az adventi piacosokat, mondta el. A széltől távolmaradást kértek.