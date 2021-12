A kiállítást vagy még inkább: vándoroszlopot a Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány indította útjára, mellyel az építész halálának tizedik évfordulójáról emlékeznek meg. Az oszlopinstalláció felavatását halálának napjára időzítették, azaz szeptember 27-re. Erre Budapesten került sor a Vigadó előtt, ezt követte Tata, Győr és most Székesfehérvár. A város önkormányzatának képviseletében Lehrner Zsolt alpolgármester úgy fogalmazott a megnyitón, hogy Makovecz Imre a magyar organikus építőművészetnek a megteremtője és egyben a legnagyobb alakja is.

– Kissé fáj a szívem, amiért itt, a Királyok városában nincsen középülete az építésznek, de bízom abban, hogy ez a jövőben még változhat, ugyanis az installáció nemcsak a már megépült épületeket mutatja be, hanem a még be nem teljesült terveket is – fejtette ki gondolatait az alpolgármester.

A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese, Tomka Gábor elmondta, hogy ha egy dolgot kellene kiemelnie Makovecz munkásságából, akkor az a bátorság lenne, mivel merészen felvállalta sajátos elképzelé­seit, melyek akkoriban teljességgel formabontónak és újszerűnek számítottak.

A kiállítás január elejéig várja az érdeklődőket, akik videós és képes dokumentumokon át tekinthetnek bele Makovecz Imre művészetébe. DB