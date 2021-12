Az oktatás helyszínét Vargha Tamás országgyűlési képviselő is felkereste, aki beszédében kiemelte, hogy a városban számos, közlekedéssel kapcsolatos beruházás valósult meg az elmúlt 10 évben. Mint mondta, nagyon fontos a biztonságos közlekedés és az, hogy figyeljünk egymásra az utakon, akár autóval, akár más járművel közlekedünk. Köszönetét fejezte ki továbbá a programsorozat miatt a szervezőknek, hiszen ezáltal már fehérvári gyermekek is elsajátíthatják a legfontosabb közlekedési alapelveket. Székesfehérvár országgyűlési képviselője hozzátette, hogy a város eddig is fontosnak tartotta a biztonság kérdését, ezért is épült tavaly KRESZ-tanpálya a Palotavárosi tavaknál a sport- és szabadidőközpont beruházása keretében.

Lázár László, a HUMDA Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a ,,Road Safety” a hazai közlekedéskultúra fejlesztése miatt kelt életre, céljuk a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztése. Ennek érdekében vezetéstechnikai képzéseket tartanak motorosoknak, autósoknak, kamionosoknak, szemléletformáló kampányokat indítanak, és kiemelten nagy hangsúlyt fordítanak a kisebbek oktatására, hiszen a jelen gyermeke a jövő közlekedője.

A Vargacsatorna partjánál található parkolóban interaktív oktatási, fejlesztési program vár egészen december 10-ig. A diákok délelőtt, míg délután a családok vehetnek részt az interaktív képzésen.