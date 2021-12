Ütemezetten zajlik a kis Budain, valamint a Prohászka Ottokár utcán a közművek átépítése, így az előzetes terveknek megfelelően – ideiglenes burkolattal – december 21-én, kedden késő délutántól visszaadják a forgalomnak a kis Budai utat. Az érintett szakaszt 17.00 órától nyitják meg a forgalom számára. A Prohászka Ottokár utcában egyelőre változatlan marad a lezárás az átmenő forgalom számára. 2022-ben, az időjárástól függően folytatódnak a munkálatok, akkor ismét várhatóak forgalomkorlátozások.

A Budai út Várkörút – Vörösmarty tér közötti szakaszát még októberben zárták le. A forgalomkorlátozásra ezen a szakaszon, valamint az azzal egybefüggő hálózatban futó Prohászka Ottokár utcai közművek átépítése miatt volt szükség. Az útzárat december 21-én, kedden 17.00 órakor feloldják, a szakaszt ideiglenes burkolattal, átmenetileg ismét megnyitják az átmenő gépjárműforgalom számára.

A Prohászka Ottokár utcában változatlanul fenntartják az átmenő gépjárműforgalom előli lezárást. A Prohászka utca továbbra is a Károly János utca – Munkácsy Mihály utca, valamint az Esze Tamás utca irányából közelíthető meg és hagyható el.

A Budai út forgalomnak történő átadását követőn a Budai út – Várkörút csomópontban a következők szerint lehet közlekedni: a Várkörutat kizárólag a Vörösmarty tér irányába lehet elhagyni, és megszűnik a balra kanyarodási lehetőség a Budai út irányába. A Várkörútról és a Budai útról a Prohászka Ottokár utca irányába gépjárművel nem lehet közlekedni.

Változik a Vörösmarty téri szervizút elhagyásának lehetősége is: az útszakaszt az eredeti forgalmi rend szerint jobbra kisívben a Budai úton, a Várkörút irányában lehet elhagyni.

December 22-én, szerdán üzemkezdettől a helyi és regionális járatok ismét az eredeti járatútvonalon közlekednek. Kivétel a Vasútállomás irányába közlekedő “33” és “35” járat, valamint a Fecskepart irányába közlekedő “34” jelzésű autóbuszjáratok, melyek továbbra is a Rákóczi utca – József Attila utca – Deák Ferenc utca terelőútvonalon járnak.

Fontos, hogy a kivitelezési munkálatok az ünnepeket követően, az időjárás függvényében 2022-ben folytatódnak, ezek keretében kap majd új aszfaltburkolatot is az útszakasz. A Várkörút – Prohászka Ottokár utca csomópontban, valamint a Budai úton így – előre meghirdetésre kerülő időszakokban – ismét lezárásokat, korlátozásokat vezetnek be, melyek érinteni fogják az autóbusz-közlekedést is - tájékoztat az ÖKK.