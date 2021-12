A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete ezért több év óta együttesen hívja fel a figyelmet a biztonságra, a tűzesetek megelőzésének módjára. A Vöröskereszt munkatársai ebben az időszakban a hátrányosabb helyzetben élők, a rászorulók részére készített adománycsomagokba idén is szórólap formájában teszi bele a katasztrófavédelem tűzmegelőzési felhívását. Mindezen felül, az együttműködés részeként a Vöröskereszt munkatársai az Országos Tűzmegelőzési Bizottság támogatásával idén is több füstérzékelőt és szén-monoxid-érzékelőt adnak át megyeszerte olyan családoknak, akik számára gondot jelent ezeknek a készülékeknek a megvásárlása.

Farkas-Bozsik Gábor, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője elmondta, a rászorulóknál gyakoribbak a lakástüzek, legtöbbször nyílt láng használatára, elektromos hibára, főzés közbeni figyelmetlenségre, dohányzásra, a fűtésrendszer hibájára vagy a tüzelő helytelen tárolására vezethetők vissza.

Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fe­jér megyei igazgatója az akció kapcsán beszámolt arról is, hogy az adományok gyűjtése hetek óta tart, de van még lehetőség arra, hogy tartós élelmiszereket, tisztító-, valamint tisztálkodószereket vigyenek be a Vöröskereszt területi szervezeteihez. Az ilyen jellegű csomagokat ugyanakkor hétvégén a nagyobb áruházakban felállított gyűjtőpontokon is leadhatják.