A projekt révén számos civil kezdeményezés is útjára indult. Ilyen a 2020 őszén megalakult Öko Baráti Kör, amelynek tagjai a helyi kisbolt számára bevásárló­zsákokat varrtak a műanyag zacskók kiváltására. Az is kiderült, hogy a vértesboglári emberek többsége szívesen tenne a környezet állapotának javításáért. Példa erre az Erőss Ildikó által életre keltett Fasorra fel! elnevezésű akció is, amelyről lapunk is beszámolt korábban.