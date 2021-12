Kedden Jakubek Tiborné, a ház igazgatója, Szenczi Jánosné, az egyesület elnöke, valamint Viza Attila palotavárosi önkormányzati képviselő foglalta össze a fehérvári családokra váró eseményeket.

Betlehemi szép csillag kiállítás idén is

- Lehetőséget szeretnénk adni, hogy minél színesebb és tartalmasabb, s lelket felkészítő karácsonyi ünnepségeken vehessenek részt a város lakói. Éppen ezért intézményünk is nagyon sokféleképpen készülődik – vezette fel az első és a város jelentős hagyományának számító kiállítás megrendezését Jakubekné. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete által meghirdetett pályázat eredményeképp rendezhetik meg ugyanis idén is, immáron 19. alkalommal a Betlehemi szép csillag című tárlatot, melyre bárki küldhetett be alkotást. A kiállítás másik tematikus részén pedig a XVII. Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállításon résztvevő egyesületi tagok művei lesznek láthatók. Szenczi Jánosné Zsuzsa elmondta: az idei évben is szép számmal érkeztek alkotások gyerekektől, felnőttektől egyaránt. Osztályok, családok, alkotók is pályáztak a felhívásra, melyet a zsűri nem első-második-harmadik helyezésekkel jutalmaz, hanem díjaz minden szép, ötletes, jól kivitelezett alkotást. A kiállítás november 27-én, 11 órakor nyílik, melyen Spányi Antal megyés püspök mond köszöntőt. A kiállítást Landgráf Katalin textilművész nyitja meg. Az alkotásokat december 22-ig látogathatja a közönség – ingyenesen, maszkban.

Fotó: FMH

Karácsonyfák utcája a Rác utcában

- Meghirdettük továbbá a Karácsonyfák utcája nevű programot. 20 fenyőt állítunk fel a Rác utcában, melyhez várjuk osztályok, csoportok, családok jelentkezését, akik egy-egy fát feldíszítenek – emelte ki az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy időjárás álló díszeket javasol majd feltenni a fákra, melyeket egyébként 22-én lebontanak. A díszeket hazavihetik azok, akik feltették őket. Viza Attila itt hangsúlyozta: a fákat pedig rászoruló családok kapják majd meg.

Fotó: FMH

Adventi készülődés az egyesülettel

A Rác utcában, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének otthonában az adventi készülődés hagyománya szintén évtizedekre vezethető vissza. December 5-én 10 és 18 óra között karácsonyfa díszeket készítenek, mézeskalácsot sütnek, mesét hallgathatnak a résztvevők. December 12-én a korábbiak mellett lucabúzát vetnek, amit majd cserepestül mindenki az otthoni karácsonyfa alá tehet. December 17-én az egyesület tagjai tartanak bemutatkozó foglalkozásokat egy-egy kézműves mesterség kapcsán. December 18-án pedig 10 és 14 óra között gyermekműhely foglalkozás lesz kicsiknek. Minden program és esemény ingyenes, a látogathatóság jogi kereteit az aktuális törvényi szabályozások adják: jelen állás szerint ez azt jelenti, hogy szájmaszk használata a beltéri eseményeken kötelező.