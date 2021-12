A megyében összesen hárman vannak: rajta kívül még egy jelnyelvi tolmács és egy diszpécser jelnyelvi tolmács. Ez a három fő általában elég a feladatokra, de lehetnének többen is – fogalmazott a szakmai vezető, aki kollégáival napi négy órában fogadja az ügyfeleket az irodában. Ott helyben vagy akár online is segíthetnek a tolmácsolással, illetve el is kísérhetik a segítségre szorulót, ha hivatalos ügyet kell intéznie. A jelnyelvi tolmácsokra az élet bármely területén szükség lehet – akár bíróságon, rendőrségen, egészségügyben, oktatásban, esküvőn, temetésen –, ez egy bizalmi jellegű munkakör, hivatás, amelyben a tolmácsot titoktartás kötelezi.

Szemánszki Renáta jelnyelvvel is megmutatta nekünk, hogyan néz ki, amikor elmondja, ki ő és mivel foglalkozik

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap