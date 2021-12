A bemutatás lehetőségei a térségben nem csak a Dinnyési-fertőn bővültek: ez év elején elkészült a Császár-csatorna torkolati szakaszánál található Velencei-tavi madárrezervátum kilátója, amely előtte egy évig le volt zárva, annyira leromlott állapotban volt már. A Dinnyési-fertő szélén álló, 2016-ban leégett kilátó megújítására is sor került, továbbá felújították a nádasokhoz vezető, a tanösvény részét képező gyalogoshidat, és építettek egy pallósort is. Ez utóbbi nem a turisták, hanem a természetvédelmi szakemberek számára épült, ugyanis ez a madárgyűrűzés folyamatát szolgálja. Ezért látható az, hogy a pallósor egyik oldalán van korlát, a másikon nincs – így ugyanis a nádas közelében felállítható madárfogó hálót tudják használni a szakemberek, és a befogott madarakat a közeli biztonságos gyűrűzőkunyhóba viszik. A fejlesztés részeként épültek továbbá bukógátak és vízszintszabályozó zsilipek is.