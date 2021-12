A kastély termeiben 29 tervezővel találkozhattak, beszélgethettek az érdeklődők, mellettük a kiállításon bemutatkozott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem négy hallgatója is. Az elmúlt évekhez képest erősödött a szilikáttervezők csapata, de a kiállítók között először szerepelt öltözék- és cipőtervező művész is. A legtöbben ezúttal is az ékszertervezők voltak, kilenc alkotó várta a kortárs ékszer iránt fogékony látogatókat. Volt mit nézni, csodálni! A jobbra-balra tekergő ezüstgyűrűk, karkötők és fülbevalók mellett jól megfértek az erős, színes kartonpapírból készült, egyedi partyékszerek, de aki a kicsit klasszikusabb stílust szereti, az is megtalálhatta kedvenceit az üveg-, kerámiaalkotások között.

A tervezőkkel is találkozhattak az érdeklődők a csurgói kastély iparművészeti kiállításán. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az ékszerek készítését sem kerülte el a 21. század technikája, a 3D-s nyomtatás. Az így készült gyűrűk és fülbevalók külön érdekessége, hogy anyagukban a kukoricakeményítő is megtalálható, aminek köszönhetően – ahogy az alkotó, Égi Marcell elmondta – kukoricaillat terjeng a műhelyben nyomtatás közben. Az ékszerek mellett a táskák és a ruhák szerelmesei is kedvükre nézelődhettek, sőt vásárolhattak is. Mivel a szállodaként is működő kastély kedvelt esküvői helyszín, a tervezők Alternatív esküvő címmel a Díszebédlőben egy kamarakiállítással is készültek, ahol némileg újragondolták az esküvőhöz kapcsolható sztereotípiákat a fenntarthatóság, értékmentés és felelős tárgyalkotás jegyében. Lehet-e egészen más alternatívája a szokásos virágpompás, fehér lakodalmi asztalnak, milyen esküvői ruha illik egy érettebb párhoz, hogyan használhatnánk újra mindazt a szemet gyönyörködtető tárgyat, amelyekkel a nagy napon körülvesszük magunkat? Ezekre a kérdésekre igyekezték megadni a saját válaszaikat. Akik pedig további élményekre vágytak, azok szombat este a Szent Erzsébet-napi gyertyafényes koncerten Razvaljajeva Anasztázia és Goda Sára hárfakoncertjében gyönyörködhettek.