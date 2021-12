A nem múló tisztséget, illetve az erről szóló írást Mikó Péter özvegye, Mikóné Verger Mária vette át november 25-én, Székesfehérváron, a kamara rendhagyó közgyűlésén Neukum Flóriántól, a kamara elnökétől.

– Kiegyensúlyozott, lojális, konfliktusmegoldó – e szavakkal jellemezte Neukum a 2020-ban elhunyt Mikó Pétert, aki tehát immár örökös tiszteletbeli elnöke annak a kamarának, amelyet 33 éven át, 1987 óta vezetett.

Neukum szerint Mikó Péter vezetői mentalitása példaértékű volt, s úgy látja, e példát követik és elfogadják a kamarai tagok. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a közgyűlés, illetve az elnökség is egyhangúlag szavazta meg a posztumusz kitüntetést. A cím átadása előtt Szabó Kálmán mondott méltatást, amelyben összefoglalta Mikó Péter életét. Végezetül Mikó Péter fia, Mikó Ádám szólalt fel, s emlékezett édesapjára. Tette ezt megrendülten, büszkén, humorral és szeretettel.

– Azt is tudom, hogy mit tanácsolna nekem a mai napon: azt mondaná nekem, hogy fiam, ne beszélj sokat, mert ha a védő sokat áll, a vádlott sokat ül! – idézte meg édesapját a fiú egy derűre hangoló jogászpoénnal. Hiszen voltaképpen ünnepeltek ezen a rendhagyó közgyűlésen a kamarai tagok!

Mikó Ádám bejelentette, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara közreműködésével a családja létrehozza a Mikó Péter Alapítványt, amelynek célja és küldetése az új ügyvédi generáció támogatása lesz.

A Fejér Megyei Ügyvédi Kamara titkára, Szabó Kálmán a következő szavakkal méltatta Mikó Pétert:

– Tisztelt meghívottak, tisztelt elnökség! Dr. Mikó Péter jogász család sarjaként, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, és annak megvédését követően 1969-től 1971-ig a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara ügyvédjelöltje volt, majd 1972. március 1-től folytatott ügyvédi tevékenységet. 1984-ben a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja lett, majd a kamara tagsága 1987 februárjában a kamara elnökének választotta meg. A Fejér megyei ügyvédek a kamarai választások során bizalmukkal rendre megtisztelték, és így 33 évig töltötte be a kamara elnöki tisztét, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagságát. 1994-től 2006-ig a Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei Szervezetének elnöke. Az ügyvédi hivatás mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett választott bíróságon választott bíróként is tevékenykedett. 1998 és 2002 között a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöki tisztét töltötte be. A közgyűlés alelnökeként területfejlesztéssel és a megye önkormányzataival foglalkozott. 2002 és 2006 között a Fejér Megyei Közgyűlés jogi bizottságának volt a tagja. Az önkormányzati választások kapcsán 2014-től a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság elnöke volt. Ügyvédi és kamarai munkájára tekintettel Kiváló Ügyvéd, tovább az Ügyvédségért kitüntetésekben részesült, és megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Ügyvédként és ügyvédi vezetőként a legfontosabb elv a tisztesség, a becsület és az emberség, amelyeket megvalósítani igyekezett az ügyvédség képviselete során. Bizonyára ezt honorálta az ügyvédi kar azzal, amikor ismételten megválasztotta őt, több alkalommal elnökké.