Erről és az odafigyelés lehetőségeiről Sinkovicsné Máté Hortenzia karitászigazgató helyettes számolt be az idei fehérvári adventi események kapcsán.

A Katolikus Karitász sátrával az idei évben is találkozhatnak a látogatók a Püspöki Palota udvarában. A segítők 2021-ben különleges lehetőségeket biztosítanak azoknak, akik szeretnének másokon segíteni.

- A karácsonyra való felkészülés időszaka arra is jó, hogy ne csak a közvetlen közelünkben élők, a családi barátaink felé forduljunk nagyobb odafigyeléssel, hanem hogy a rászoruló felebarátaink felé is nyissuk meg szívünket – fogalmazott Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Katolikus Karitász igazgatóhelyettese az idei esztendő adventi programjai apropóján. Ennek okán „Tárjátok ki a szíveteket!” összefoglaló elnevezéssel kezdődött meg november 22-én a Katolikus Karitász országos jótékonysági segélyprogramja is, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy a rászoruló embertársaink mindennapjainak terheit könnyítse, s a karácsony közeledtével az ünnepet kicsit ünnepibbé varázsolja, s ne a nélkülözésről szóljon.

- Ennek keretén belül adománygyűjtő akciót hirdettünk, melyet az Egyházmegyei Karitász Központban és a plébániai karitász csoportokhoz lehet eljuttatni – mutatott rá az igazgatóhelyettes, hangsúlyozva: elsősorban tartós élelmiszer és játék formájában várják a felajánlásokat. Az egyik programelem az „Angyalbatyu” – mellyel karácsonyi csomagokat gyűjtenek. Olyan játékok, könyvek, holmik kerülhetnek a cipősdobozokba, amelyek mások számára még örömet okozhatnak. - Szépen csomagolva, ráírva, hogy milyen nemű, korú gyerekeknek szánják, lehet leadni az Angyalbatyu.hu-n közölt helyszíneken. Ezeket a rászoruló családok gyermekeinek juttatjuk el még karácsony előtt. De a programsorozathoz tartozik a melegételosztás, tűzifa és kályha adomány is – az aktuális járványintézkedések figyelembevételével. Ha valaki pénzbeli adományozással szeretné támogatni a Karitász adventi programjait, a karitasz.hu oldalon az online adományozásra és banki átutalásra is lehetősége van. Illetve él egy 1356-os adományvonal is, amellyel szintén a rászoruló családokat lehet támogatni.