Szombaton óránként indítottak 20-25 fős csoportokat, akik mintegy 25 perces ismeretterjesztő filmet láthattak, és utána, akik akartak, felmehettek a Terkán Lajos csillagvizsgálóba is, megcsodálni a nagy távcsövet. Délután neves szakemberek tartottak előadásokat például a Marsról, a Földön kívüli életről, este vezetett csoportfoglalkozások voltak a csillagvizsgálóban. Az időjárás nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz, ám ezzel kapcsolatban Sári Máté rendezvényszervező azt mondta: – Ez a kutatási terület nemcsak az ég kémleléséből áll, így számtalan eszközt is meg tudtunk mutatni a hozzánk érkezőknek. Ebben nagy segítségemre volt Hudoba György, a csillagvizsgáló vezetője és Trupka Zoltán hobbicsillagász is.