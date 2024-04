A károsult kőfaragó mester okkal és joggal felháborodva kereste meg hírportálunkat. A Béla úti temetőben ugyanis már nem először rongálták meg ismeretlenek a szülei kriptáját és ilyenkor nem csak az anyagi kár jelentős – a lélek is sérülést szenved. Olvasónk úgy döntött, bárhogyan történjen is, de az ilyen bűncselekményeknek megálljt kell parancsolni!

– Két évvel ezelőtt ugyanígy verték szét a szüleim és több kőfaragó kolléga családi kriptáját, valamint általuk ügyfeleknek készített emlékeket több temetőben, akkor is tettünk a rendőrség felé feljelentést. Hiába él bennünk a gyanú, hogy mi és ki lehet a történtek hátterében, az kevés, hiszen bizonyíték nélkül nem vádolhatunk meg senkit. De határozottan azt szeretnénk, hogy valahogyan véget érjenek ezek a bűnös cselekmények, jussanak el a kellő információk a rendőrséghez és eredményesen intézkedhessenek. Több más közelmúltbeli károsulttal, közöttük több szakmabeli kollégámmal beszéltem, majd úgy döntöttünk, hogy a FEOL és a Fejér Megyei Hírlap nyilvánosságát is felhasználva díjat ajánlunk fel a nyomravezetőnek, annak, aki a felbújtóról vagy a végrehajtókról érdemi információval rendelkezik és azt hajlandó átadni a szerkesztőségnek és a rendőrségnek. Összefogva a legjobban érintettekkel 1,5 millió forintos összeget ajánlanánk fel erre a célra, hogy ezzel is segítsük a nyomozóhatóság eredményes munkáját.

A mester, akit nagyon sokan ismernek Székesfehérváron, hiszen harmincöt éve foglalkozik kőfaragással, elmondta, hogy családi kriptájuk többmillió forintos értéket képvisel. Ebben a temetőben több száz hasonló értékű emlék található. Szombaton a síremlék emlékrészét, a vázát, a kereszt alakú domborművet törték össze ismeretlenek. Két évvel ezelőtt egy hasonlóan vandál támadás során mintegy nyolcszázezer forintos kár keletkezett, most is körülbelül ennyibe kerül majd a helyreállítás.

Az ismeretlenek a vázákat sem kímélték

Ebben az esetben jól behatárolható volt a bűncselekmény időpontja, március 30-án, szombaton 12 óra 30 perc és másnap délelőtt 10 óra között kellett, hogy megtörténjen. A temetőt reggel 7-től 19 óráig lehet látogatni, de aki rongálási szándékkal érkezik, azt nem állítja meg a zárt kapu vagy a kerítés sem. Mivel az ünnepi hétvégén nagyon sokan jártak a hozzátartozójuk sírjánál, nagy valószínűséggel nem egyedül követték el a kripta kalapáccsal történő szétverését, ami nagy zajjal jár.

– Nem tudom, mi lehet a történtek mögött, nem akarok vádaskodni. De muszáj kitalálni valamit, kell, hogy legyen visszatartó erő, meg kell akadályozni, hogy bármelyik család síremlékét a felelősségre vonás kockázata nélkül tönkre tegyék. Arra kérünk mindenkit, fogjunk össze, senki ne menjen el szó nélkül amellett, ha hozzátartozójának megrongálják a végső nyugvóhelyét. Az ilyesmit azonnal jelezni kell a rendőrségnek és a temető fenntartójának. Mi azért szándékozunk jutalmat adni a nyomravezetőnek, hogy a bűnösök kézre kerüljenek és az elhunytjaink békében nyugodhassanak.