Sajnos több baleset is történt már itt, amelyek nagy része azzal végződött, hogy egy-egy gépjármű az árokba sodródott — hiába tettek ki az útra azóta már egy 30-as sebességkorlátozást jelző táblát is.

Ez történt most, április 20-án kora délután is. A személygépjármű forgalmi akadályt nem képez ugyan, de a környéken érdemes körültekintően vezetni, mert a mentők és a rendőrség is kiérkezett már a helyszínre. Utóbbiak nem sokkal 15 óra előtt a baleseti helyszínelést végezték.