Gratulálunk! 1 órája

Megyénk lánglovagjait is kitüntették a nemzeti ünnepünk alkalmából!

Ünnepséget tartott csütörtökön a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az ünnepségek pedig kiváló alkalmat adtak arra is, hogy a legkiválóbbak is elismerésben részesüljenek.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Pintés Sándor belügyminiszter, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Végh Gábor tűzoltó zászlósnak. Fotó: Szőke Péter – BM OKF és Fejér VMKI

Hárman is rangos elismerést vehettek át a fővárosban A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, többek munkáját méltatták és ismerték el az eseményeken. A belügyminiszteri és a főigazgatói elismerések átadására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ünnepségén került sor. Mint olvasható, Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Végh Gábor tűzoltó zászlósnak, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért március 15-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Csákvári Lajos tűzoltó századost, a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadóját. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató a beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Orbán Szilvia rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatalának ügyintézőjét.

Elismerések a nemzeti ünnepünk alkalmából Fotók: Szőke Péter – BM OKF és Fejér VMKI

Öten részesültek jutalomban Fehérváron! A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székesfehérvári megemlékezésén Kozma Gergely tűzoltó százados ünnepi köszöntőjében idézte fel 1848 tavaszának eseményeit, majd elismerések átadására került sor. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Magosi Lajos tűzoltó ezredes példamutató szolgálatteljesítésért, és eredményes munkája elismeréséül ajándékutalvány tárgyjutalomban részesítette Mészáros Attila tűzoltó őrmestert, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Bubelka Máté tűzoltó főtörzsőrmestert, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokát, Seres István tűzoltó főtörzsőrmestert, a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, Nidetzky Andrea rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hivatalának ügykezelőjét és Varga Lajos rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a hatósági osztály kiemelt szakügyintézőjét. Az elismeréseket Vizi Ignác tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes adta át.

Ezek is érdekelhetik