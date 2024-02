Az úgynevezett online szerelmi csalások egyre gyakoribbá válnak, ahol az elkövetők érzelmekre hatva csalnak ki pénzt a gyanútlan áldozatoktól.

Vigyázat, szerelem nevében csalnak!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság adatai szerint jelenleg több mint három tucat nyomozás zajlik, ahol a csalók szerelmet színlelve károsítottak meg embereket. Ezek a bűnözők hosszú időn át építenek ki bizalmi kapcsolatot áldozataikkal, írásban kommunikálnak, kerülve a személyes találkozókat és telefonbeszélgetéseket. Amikor aztán az áldozat érzelmileg már kötődik hozzájuk, különböző ürügyekkel pénzt kérnek.

A csalás jelei és az óvatosság fontossága

A rendőrség szerint, fontos felismerni a csalás jeleit. Gyanakodjunk, ha az online ismerősünk profilja frissen regisztrált, kevés ismerőssel rendelkezik, kerüli a videóhívást és a személyes találkozót is, vagy ha pénzt kér tőlünk! Ne hagyjuk, hogy az érzelmek elhomályosítsák az ítélőképességünket!

Mit tegyünk, ha áldozattá váltunk?

Ha már áldozattá váltunk, fontos, hogy ne érezzük magunkat megalázva vagy szégyelljük a történteket. A rendőrség arra biztat mindenkit, hogy bátran tegyenek feljelentést, hiszen a csalók folyamatosan új áldozatokat keresnek. Beszéljünk ismerőseinkkel, ha bizonytalanok vagyunk egy online kapcsolatban. Egy külső szemlélő gyakran objektívebben látja a helyzetet. Az internetes ismerkedés során legyünk körültekintőek, használjunk egészséges gyanakvást, és ne adjunk ki személyes, különösen pénzügyi információkat.

Fejér megyei adatok

Megkédeztük a Fejér vármegyei rendőrséget, ők milyen adatokkal rendelkeznek, és milyen történetekkel, esetekkel találkoztak a szűkebb hazánkban? Válaszukkal hamarosan jelentkezünk egy új írásban, de addig is ne felejtsük: az online szerelmi csalások súlyos károkat okozhatnak nem csak anyagilag, hanem érzelmileg is! Fontos, hogy tájékozottak legyünk, felismerjük a csalás jeleit, és óvatosak maradjunk az online térben is!