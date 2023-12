A téli hangulat kelléke vagy a biztonság ellensége 47 perce

A forralt bor rejtett veszedelmei

Az téli időszak egyik kedvenc itala a forralt bor, nem csak melegítő élményt nyújt, de veszélyeket is rejt. Most azt is megmutatjuk, hogy a forralt bor fogyasztása, milyen kockázatokkal járhat.

Fotó: Pixabay

Az adventi időszakban a forralt bor a hangulat meghatározó eleme, egy különleges, édes és melegítő ital, amely otthoni kandallók mellett és a városi vásárok zsibongásában egyaránt népszerű. De amíg a fűszeres illatok és a kellemes ízek elvarázsolnak, egy fontos üzenetet nem szabad figyelmen kívül hagynunk: a forralt bor fogyasztását követően vezetni tilos! A Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán megosztott figyelmeztetése arra igyekszik rávilágítani, hogy a forralt bor alkoholtartalma távolról sem elhanyagolható. A népszerű tévhit, miszerint a forralt borban az alkohol jelentős része elpárolog, csalóka és veszélyes. Valójában ezek az italok 7 és 10 százalék közötti alkohol tartalommal rendelkeznek, ráadásul a hozzáadott cukor miatt az alkohol gyorsabban szívódik fel a szervezetben. A helyzet súlyosságát hangsúlyozza, hogy a forralt borból származó alkohol már a száj- és gyomornyálkahártyán keresztül felszívódik, ami gyorsabb befolyásoltságot eredményez, mint más alkoholos italok esetében. Egy 80 kilogrammos férfiaknak körülbelül 2,5 órára, míg egy 60 kilogrammos nőnek több mint 3 órára van szükségük ahhoz, hogy a szervezetük lebontsa egy pohárnyi - 2,5 deciliter - forralt bor alkoholtartalmát! De ne feledjük, hogy ezek az időszakok változhatnak számos egyéni tényezőtől függően, mint például az egészségi állapot vagy a fáradtság szintje. A rendőrség tanácsa egyértelmű: soha ne vezessünk járművet forralt bor fogyasztása után. Az alkohol gyors felszívódása miatt a befolyásoltság tünetei hamarabb és erősebben jelentkezhetnek, ami alááshatja a veszélyérzetet, a figyelmet, a tájékozódást, és a mozgáskoordinációt.



