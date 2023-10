Fejér vármegye közútjain 2023. szeptember 25-e és október 1-je között összesen 72 baleset történt, amelyek közül 60 eset végződött anyagi kárral, 12 baleset során pedig személyi sérülés is történt. A személyi sérüléses balesetek közül 6 súlyos, 6 könnyű kimenetelű volt.

A baleset okai főként a sebességtúllépés, az elsőbbségadás elmulasztása, a szabálytalan kanyarodás volt. A vármegyében ittasan okozott személyi sérüléses baleset nem történt.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összesen 925 ittasság-ellenőrzést hajtottak végre, melynek során 14 sofőrrel szemben kellett intézkedniük. A biztonsági öv használatának elmulasztása 132 esetben vont maga után rendőri intézkedést.

A biztonsági öv használata a gépjárművekben kötelező nemcsak a járművezető, hanem utasai számára is, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet! Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, azonban annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti. Elinduláskor mindig csatolják be a biztonsági övet és hívják fel utasaik figyelmét is a használatára! - írta a police.hu