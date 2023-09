„A székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület hónapok óta, erejét megfeszítve készült a sorrendben 28. Börgöndi Légiparádéra, amely nap dátuma sajnos most már örökre fekete betűkkel kerül be a szervezet és a város emlékkönyvébe. A bekövetkezett légikatasztrófa miatt a vasárnapi lett az első befejezetlen repülőnap. Az egyesület tagjai egy emberként, mély megrendüléssel a szívükben fejezik ki együttérzésüket az elhunyt repülősök családtagjai felé, felmérhetetlen súlyú gyászukban osztoznak, az áldozatok emlékét tisztelettel megőrzik. Az Albatrosz Repülő Egyesület mielőbbi, gyors gyógyulást kíván a tragédia sérültjeinek, felajánlja segítségét és támogatását mindazoknak, akik vétlen áldozatai lettek a bekövetkezett balesetnek. Az egyesület tagjai továbbra is elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a több mint százéves székesfehérvári repülés fennmaradjon és a tragédia után a létesítménnyel együtt tovább fejlődjék. Bízunk abban, hogy az elmúlt közel harminc évben sok-sok tízezer hozzánk látogató, a repülőtérről élményekkel hazatérő vendégünk értékeli mindazt a munkát, amit elvégeztünk eddig és mellénk áll, kitart mellettünk a kialakult nehéz helyzetben is. A repülősök nagy családjáért, a jövőért, Székesfehérvár közösségéért szeretnénk minden erőnkkel tovább dolgozni. Most lehajtott fejjel, de a korábbiakhoz méltó elkötelezettséggel.

Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke”

Fotó: Tihanyi Tamás